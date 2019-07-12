الأسطول الخامس الأمريكى: نعمل مع البحرية البريطانية وشركاء دوليين لحماية الملاحة

واشنطن /أ ش أ/

أكد الأسطول الأمريكى الخامس، أنه "يعمل عن كثب" مع البحرية الملكية البريطانية وشركاء إقليميين ودوليين لحماية حرية الملاحة، وذلك بعد يوم من محاولة ثلاث سفن إيرانية اعتراض طريق ناقلة تابعة لشركة "بي.بي" خلال مرورها بمضيق هرمز.

وقال قائد الأسطول جيم مالوى - فى بيان، وفقا لقناة "الحرة" الفضائية اليوم الجمعة - إن "الأسطول الأمريكى الخامس أُحيط علمًا بالتحرش غير القانونى الذى قامت به البحرية التابعة للحرس الثورى الإيرانى ومحاولات اعتراض طريق السفينة التجارية البريطانية بريتيش هيريتدج يوم العاشر من يوليو الجارى قرب مضيق هرمز".

من جهته، قال الجنرال مارك ميلى المرشح لتولى رئاسة هيئة الأركان الأمريكية المشتركة إن للولايات المتحدة "دورًا حاسمًا" فى ضمان حرية الملاحة فى الخليج، وإن واشنطن تسعى لتشكيل تحالف "بشأن تأمين مواكبة عسكرية وبحرية للشحن التجاري".

وأضاف خلال جلسة للجنة القوات المسلحة فى مجلس الشيوخ "أعتقد أن ذلك سيتبلور فى الأسبوعين المقبلين".