اعرف طرق التخلص من الطاقة السلبية مع استشارى الطاقة الحيوية لبنى أحمد

تقرير خاص

خلال حياتنا نمر بالعديد من الضغوط والتوتر بسبب العمل أو استذكار الدروس أو بسبب زيادة مسئوليات ربة المنزل، ونمر بالعديد من المشاعر السلبية مثل الخوف والغضب والحزن والانفعال وغيرها، كل هذه الأشياء تؤثر علينا بشكل كبير وتكسبنا المزيد من الطاقات السلبية، ولكى نتخلص من تأثير تلك الطاقات هناك العديد من الطرق المختلفة.

استشاري العلاج بالطاقة الحيوية والأحجار الكريمة جراند ماستر لبنى أحمد، توضح طرق التخلص من الطاقة السلبية من أجسامنا من أجل حياة أفضل.



7 طرق لتفريغ الطاقة السلبية من أجسامنا

طرق التخلص من الطاقة السلبية

وأوضحت جراند ماستر لبنى أحمد في حديثها لـ "اليوم السابع" أنه يمكننا التخلص من الطاقة السلبية من أجسامنا بمنتهى السهولة عن طريق أخذ حمام من الماء والملح، فنحضر الملح ونضع عليه القليل من الماء فيصبح مثل العجين، ونقوم بفرك الجسم بالكامل من فروة الرأس واليدين والقدمين من الأمام والخلف ووصولا إلى أخمص القدمين، ثم نترك الملح على أجسامنا من دقيقتين إلى ثلاثة دقائق أو خمسة دقائق على الأكثر حتى لا يسبب لبعض الأشخاص التهابات، ثم نقوم بشطف الملح بالماء الجاري، هذا الحمام يعطينا طاقة إيجابية كثيرا ويتم تفريغ الطاقة السلبية من أجسامنا.



3 نصائح لتجنب اكتساب الطاقة السلبية

واستطردت لبنى أحمد حديثها: "أيضا يمكننا النزول إلى ماء البحر أو السير بدون لبس شىء فى القدمين على النجيلة الخضراء، مع شرب الكثير من الماء وتناول الفاكهة كثيرا، وتناول الخضراوات كثيرا، وهو الطعام الصحي وشرب عصائر كثيرة للغاية، ونحاول التنفس بعمق جدا أخذ شهيق وملء الرئتين بهواء صحي جميل، ووقتها نحاول ألا نفكر في أي شيء ونصفي ذهننا تماما، ونخرج الزفير بحرف الـ Oبمنتهى الهدوء، حتى نفرغ كل الطاقات السلبية الموجودة في جسمنا، ولو كان لدى أحد مشاعر حزن بداخله فتخيل خروجها مع الزفير، ويمكن عمل هذا التمرين لمدة خمس دقائق مرة واحدة في اليوم أو لحظة الغروب والشروق، وأثناء الجلوس أمام النافذة أو أثناء قيادة السيارة فهذا التمرين لديه قدرة على تنظيف الصدر وإدخال الهواء الصحى ويؤثر على التفكير ويؤثر على الراحة".

ونصحت جراند ماستر لبنى أحمد بضرورة البعد عن الكافيين والبعد عن التدخين، ونبعد عن الأدوية الكثيرة ونحاول العيش في حياة صحية حتى تكون طاقتنا إيجابية.

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