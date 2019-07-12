سوبر كورة
Ads
الجمعة، 12 يوليه 2019 08:31 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية صحة وطب

اعرف طرق التخلص من الطاقة السلبية مع استشارى الطاقة الحيوية لبنى أحمد

الجمعة، 12 يوليه 2019 06:11 م
اعرف طرق التخلص من الطاقة السلبية مع استشارى الطاقة الحيوية لبنى أحمد جراند ماستر لبنى أحمد استشاري العلاج بالطاقة الحيوية
تقرير خاص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

خلال حياتنا نمر بالعديد من الضغوط والتوتر بسبب العمل أو استذكار الدروس أو بسبب زيادة مسئوليات ربة المنزل، ونمر بالعديد من المشاعر السلبية مثل الخوف والغضب والحزن والانفعال وغيرها، كل هذه الأشياء تؤثر علينا بشكل كبير وتكسبنا المزيد من الطاقات السلبية، ولكى نتخلص من تأثير تلك الطاقات هناك العديد من الطرق المختلفة.

استشاري العلاج بالطاقة الحيوية والأحجار الكريمة جراند ماستر لبنى أحمد، توضح طرق التخلص من الطاقة السلبية من أجسامنا من أجل حياة أفضل.

 

7 طرق لتفريغ الطاقة السلبية من أجسامنا
7 طرق لتفريغ الطاقة السلبية من أجسامنا

 

طرق التخلص من الطاقة السلبية

وأوضحت جراند ماستر لبنى أحمد في حديثها لـ "اليوم السابع" أنه يمكننا التخلص من الطاقة السلبية من أجسامنا بمنتهى السهولة عن طريق أخذ حمام من الماء والملح، فنحضر الملح ونضع عليه القليل من الماء فيصبح مثل العجين، ونقوم بفرك الجسم بالكامل من فروة الرأس واليدين والقدمين من الأمام والخلف ووصولا إلى أخمص القدمين، ثم نترك الملح على أجسامنا من دقيقتين إلى ثلاثة دقائق أو خمسة دقائق على الأكثر حتى لا يسبب لبعض الأشخاص التهابات، ثم نقوم بشطف الملح بالماء الجاري، هذا الحمام يعطينا طاقة إيجابية كثيرا ويتم تفريغ الطاقة السلبية من أجسامنا.

3 نصائح لتجنب اكتساب الطاقة السلبية
3 نصائح لتجنب اكتساب الطاقة السلبية

 

واستطردت  لبنى أحمد حديثها: "أيضا يمكننا النزول إلى ماء البحر أو السير بدون لبس شىء فى القدمين على النجيلة الخضراء، مع شرب الكثير من الماء وتناول الفاكهة كثيرا، وتناول الخضراوات كثيرا، وهو الطعام الصحي وشرب عصائر كثيرة للغاية، ونحاول التنفس بعمق جدا أخذ شهيق وملء الرئتين بهواء صحي جميل، ووقتها نحاول ألا نفكر في أي شيء ونصفي ذهننا تماما، ونخرج الزفير بحرف الـ Oبمنتهى الهدوء، حتى نفرغ كل الطاقات السلبية الموجودة في جسمنا، ولو كان لدى أحد مشاعر حزن بداخله فتخيل خروجها مع الزفير، ويمكن عمل هذا التمرين لمدة خمس دقائق مرة واحدة في اليوم أو لحظة الغروب والشروق، وأثناء الجلوس أمام النافذة أو أثناء قيادة السيارة فهذا التمرين لديه قدرة على تنظيف الصدر وإدخال الهواء الصحى ويؤثر على التفكير ويؤثر على الراحة".

ونصحت جراند ماستر لبنى أحمد بضرورة البعد عن الكافيين والبعد عن التدخين، ونبعد عن الأدوية الكثيرة ونحاول العيش في حياة صحية حتى تكون طاقتنا إيجابية.

ولمزيد من المعلومات والنصائح الطبية في مجال العلاج بالطاقة الحيوية والأحجار الكريمة يمكنك الاطلاع على صفحة الجراند ماستر لبنى أحمد  عبر "فيس بوك":

https://www.facebook.com/lobnaahmed111/?ti=as

 

والموقع الإلكتروني لمركز "كارما" للجراند ماستر لبنى أحمد:
 

https://www.karmaacademy.org/


https://www.instagram.com/lobnaahmed.gemstones/

وإنسجرام:
 

 

وتويتر:
 

https://twitter.com/lobnaa7med?s=08

 

عنوان مركز كارما:

3 عمارات سيتي ستار الدور السادس / مدينة 6 أكتوبر الحي 11 

 

للتواصل-لبنى-احمد
 

للتواصل مع الفريق الصحفي المسئول عن إعداد المحتوى الطبي بخدمة دكتور اليوم السابع يرجى التواصل من خلال:

 

الواتس آب على الهاتف رقم: 01009253153

البريد الإلكتروني :medical@dworldf.com


لبنى أحمد

الطاقة الحيوية

الطاقة السلبية

التنفس بعمق

التدخين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
نجم مسلسل Peaky Blinders ينضم للجزء التاسع من فيلم Fast & Furious

نجم مسلسل Peaky Blinders ينضم للجزء التاسع من فيلم Fast & Furious

بالبدلة .. البروفيسور يروج للموسم الجديد من La Casa De Papel فى مدريد

بالبدلة .. البروفيسور يروج للموسم الجديد من La Casa De Papel فى مدريد

أبطال Fast & Furious 9 يحتفلون بعيد ميلاد ميشيل رودريجيز

أبطال Fast & Furious 9 يحتفلون بعيد ميلاد ميشيل رودريجيز

بالأحضان.. نجوم Fast & Furious 9 يستقبلون جون سينا فى الكواليس

بالأحضان.. نجوم Fast & Furious 9 يستقبلون جون سينا فى الكواليس

كيف تحول ساديو مانى من "عدو" إلى "حبيب" للجماهير المصرية؟.. نجم السنغال يعوض محبى ليفربول فى أمم أفريقيا 2019 بعد محمد صلاح.. التواضع والمواقف الرائعة تمنح هداف "الريدز" مكانا فى قلوب المصريين

كيف تحول ساديو مانى من "عدو" إلى "حبيب" للجماهير المصرية؟.. نجم السنغال يعوض محبى ليفربول فى أمم أفريقيا 2019 بعد محمد صلاح.. التواضع والمواقف الرائعة تمنح هداف "الريدز" مكانا فى قلوب المصريين

بعد القبض عليه .. تعرف على التهم الموجهة للمطرب العالمى R. Kelly

بعد القبض عليه .. تعرف على التهم الموجهة للمطرب العالمى R. Kelly

فيديو.. مواطن لقناة مكملين: السيسى عمل انجازات ضخمة كتير.. مرسى عمل إيه؟

فيديو.. مواطن لقناة مكملين: السيسى عمل انجازات ضخمة كتير.. مرسى عمل إيه؟

شاهد فى دقيقة.. 7 معلومات عن "أليو ديانج" قاطرة وسط الأهلى الجديدة

شاهد فى دقيقة.. 7 معلومات عن "أليو ديانج" قاطرة وسط الأهلى الجديدة

جوجل تطور شبكة تواصل اجتماعى جديدة لمنافسة فيس بوك

جوجل تطور شبكة تواصل اجتماعى جديدة لمنافسة فيس بوك

ماذا قالت الصحافة التونسية عن تأهل النسور لنصف نهائي امم افريقيا؟

ماذا قالت الصحافة التونسية عن تأهل النسور لنصف نهائي امم افريقيا؟

فيديو معلوماتى.. إجراءات "البترول" لتغطية احتياجات المواطنين من البوتاجاز

فيديو معلوماتى.. إجراءات "البترول" لتغطية احتياجات المواطنين من البوتاجاز

المدرجات المصرية بتتكلم "عربى" فى الكان

المدرجات المصرية بتتكلم "عربى" فى الكان

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة