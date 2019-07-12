استقالة وزير أمريكى لتورطه فى صفقة سرية مع رجل أعمال متهم بجرائم جنسية

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن أليكس أكوستا، وزير العمل فى إدارة دونالد ترامب، قدم استقالته بسبب دوره في صفقة ادعاء سرية مع رجل الأعمال جيفري أبستين المتهم بجرائم جنسية قبل عقد تقريبا فى 2008، عندما كان أكوستا مدعيا عاما في جنوب ولاية فلوريدا، فى محاولة لوضع نهاية لحلقة أصبحت تشكل إلهاء متزايدًا للإدارة.

وقال أكوستا الذي تحدث من البيت الأبيض وإلى جانبه الرئيس دونالد ترامب، إن "الشيء الصائب هو أن أتنحى" من المنصب.

وقال ترامب من جانبه، إن أكوستا أبلغه بعزمه الاستقالة في اتصال هاتفي في وقت سابق صباح الجمعة، مؤكدا أن القرار صدر من الوزير. وأشاد ترامب بأكوستا ووصفه بأنه "وزير عمل رائع قام بعمل جيد جدا".

وقبل يومين، عقد أكوستا مؤتمرا صحفيا دافع فيه عن الاتفاق المثير للجدل الذي توصل إليه مع محامي أبستين في عام 2007، والذي أفلت بموجبه الأخير من الملاحقة القضائية في تهم جنسية كانت موجهة إليه.

وعادت قضية أبستين إلى الواجهة في السادس من الشهر الجاري عندما اعتقل الرجل النافذ الذي كانت لديه علاقات مع كبار الشخصيات الأمريكية بينهم ترامب والرئيس السابق بيل كلينتون، بعد توجيه تهم الاتجار بالجنس للفتيات القاصرات فى سن الرابعة عشر في نيويورك وفلوريدا.