إصابة 3 أشخاص فى مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة بالغربية

الغربية محمد طارق

أصيب 3 أشخاص من أسرة واحد منذ قليل، في مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة بقرية حصة شبشير التابعة لمدينة طنطا في محافظة الغربية.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية إخطارا من اللواء سعيد شكري مدير المباحث يفيد ورود بلاغ من مستشفى الجامعة بطنطا بوصول 3 أشخاص من أسرة واحدة 2 منهم بحالة خطرة والجميع مقيم بقرية حصة شبشير.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث وأسفرت التحريات أن مشاجرة نشبت بين عائلتين بقرية حصة شبشير التابعة لمدينة طنطا، مما أسفر عن إصابة "السيد إبراهيم محمد أبو العلا، 72 سنة، يعاني من نزيف بالمخ وجروح مختلفة بالجسم، ومحمد السيد أبو العلا، 47 سنة، نزيف بالمخ وكسر بالذراعين، وصفية السيد أبو العلا، 30 سنة، كدمات متفرقة بالوجه والجسم، جميعهم من أسرة واحدة ، تم تحرير المحضر اللازم حيال تلك الواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.