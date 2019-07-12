سوبر كورة
Ads
الجمعة، 12 يوليه 2019 10:26 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية حوادث

إصابة 3 أشخاص فى مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة بالغربية

الجمعة، 12 يوليه 2019 10:17 م
إصابة 3 أشخاص فى مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة بالغربية اسعاف - ارشيفية
الغربية محمد طارق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصيب 3 أشخاص من أسرة واحد منذ قليل، في مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة بقرية حصة شبشير التابعة لمدينة طنطا في محافظة الغربية.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية إخطارا من اللواء سعيد شكري مدير المباحث يفيد ورود بلاغ من مستشفى الجامعة بطنطا بوصول 3 أشخاص من أسرة واحدة 2 منهم بحالة خطرة والجميع مقيم بقرية حصة شبشير.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث وأسفرت التحريات أن مشاجرة نشبت بين عائلتين بقرية حصة شبشير التابعة لمدينة طنطا، مما أسفر عن إصابة "السيد إبراهيم محمد أبو العلا، 72 سنة، يعاني من نزيف بالمخ وجروح مختلفة بالجسم، ومحمد السيد أبو العلا، 47 سنة، نزيف بالمخ وكسر بالذراعين، وصفية السيد أبو العلا، 30 سنة، كدمات متفرقة بالوجه والجسم، جميعهم من أسرة واحدة ، تم تحرير المحضر اللازم حيال تلك الواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 

 


مشاجرة

خلافات الجيرة

مباحث الغربية

طنطا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
نجم مسلسل Peaky Blinders ينضم للجزء التاسع من فيلم Fast & Furious

نجم مسلسل Peaky Blinders ينضم للجزء التاسع من فيلم Fast & Furious

بالبدلة .. البروفيسور يروج للموسم الجديد من La Casa De Papel فى مدريد

بالبدلة .. البروفيسور يروج للموسم الجديد من La Casa De Papel فى مدريد

أبطال Fast & Furious 9 يحتفلون بعيد ميلاد ميشيل رودريجيز

أبطال Fast & Furious 9 يحتفلون بعيد ميلاد ميشيل رودريجيز

بالأحضان.. نجوم Fast & Furious 9 يستقبلون جون سينا فى الكواليس

بالأحضان.. نجوم Fast & Furious 9 يستقبلون جون سينا فى الكواليس

كيف تحول ساديو مانى من "عدو" إلى "حبيب" للجماهير المصرية؟.. نجم السنغال يعوض محبى ليفربول فى أمم أفريقيا 2019 بعد محمد صلاح.. التواضع والمواقف الرائعة تمنح هداف "الريدز" مكانا فى قلوب المصريين

كيف تحول ساديو مانى من "عدو" إلى "حبيب" للجماهير المصرية؟.. نجم السنغال يعوض محبى ليفربول فى أمم أفريقيا 2019 بعد محمد صلاح.. التواضع والمواقف الرائعة تمنح هداف "الريدز" مكانا فى قلوب المصريين

بعد القبض عليه .. تعرف على التهم الموجهة للمطرب العالمى R. Kelly

بعد القبض عليه .. تعرف على التهم الموجهة للمطرب العالمى R. Kelly

فيديو.. مواطن لقناة مكملين: السيسى عمل انجازات ضخمة كتير.. مرسى عمل إيه؟

فيديو.. مواطن لقناة مكملين: السيسى عمل انجازات ضخمة كتير.. مرسى عمل إيه؟

شاهد فى دقيقة.. 7 معلومات عن "أليو ديانج" قاطرة وسط الأهلى الجديدة

شاهد فى دقيقة.. 7 معلومات عن "أليو ديانج" قاطرة وسط الأهلى الجديدة

جوجل تطور شبكة تواصل اجتماعى جديدة لمنافسة فيس بوك

جوجل تطور شبكة تواصل اجتماعى جديدة لمنافسة فيس بوك

ماذا قالت الصحافة التونسية عن تأهل النسور لنصف نهائي امم افريقيا؟

ماذا قالت الصحافة التونسية عن تأهل النسور لنصف نهائي امم افريقيا؟

فيديو معلوماتى.. إجراءات "البترول" لتغطية احتياجات المواطنين من البوتاجاز

فيديو معلوماتى.. إجراءات "البترول" لتغطية احتياجات المواطنين من البوتاجاز

المدرجات المصرية بتتكلم "عربى" فى الكان

المدرجات المصرية بتتكلم "عربى" فى الكان

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة