إصابة 3 أشخاص فى حادثين منفصلين بمرسى مطروح

مطروح - حسن مشالى

أصيب 3 أشخاص بإصابات متنوعة، فى حادثين منفصلين بمدينة مرسى مطروح، فى نطاق مدينة الحمام، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.

استقبل مستشفى مطروح العام المصابين محمد سعد شاهين 16 سنة مصاب بجروح متفرقة بالوجه وكدمات وسحجات بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج، وأحمد سعد شاهين 10 سنوات مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، إثر حادث سيارة بمنطقة الخروبة، على أول طريق السلوم.

كما استقبل المستشفى نجلاء محمد عبد الفتاح 47 سنة من البحيرة مصابة باشتباه خلع بالكتف وكدمات وسحجات، واشتباه ما بعد الارتجاج إثر حادث انقلاب بيتش باجى.

تم تقديم الإسعافات الأولية وعلاج المصابين، وإخطار النيابة العامة للتحقيق فى ملابسات الحادث.