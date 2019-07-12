أول ما تحسى بيها اجري على المستشفى.. اعرفى أعراض تسمم الحمل

كتبت فاطمة ياسر

تتعرض الكثير من النساء لمشاكل أثناء فترة الحمل، ومنها تسمم الحمل، وهذا الأمر يعرض حياتها للخطر، وقد يتسبب في وفاتها وفاة الجنين، ولذا يجب على المرأة الحامل التعرف على أعراض تسمم الحمل، وما يجب عليها القيام بها للحفاظ على صحتها وصحة الجنين، وذلك وفقا لموقع "HEALTHLINE".

أشار التقرير إلى أن التعرض والإصابة بتسمم الحمل يكون السبب الأساسي في الإصابة بها هو تناول أطعمة غير نظيفة أو التعرض لمشاكل في الدم.

وعن أعراض تسمم الحمل قدم التقرير بعض الأعراض ومنها:

-الشعور بالصداع الشديد.

-ارتفاع في نسبة حرارة الجسم.

-الشعور والإصابة بألم شديد في البطن.

-تعرض الجلد للإصابة بالجفاف.

-تتعرض الحامل لنزول دم أثناء عملية التبرز.

-الرغبة الملحة في الغثيان والقئ.

وهناك العديد من الأسباب التي تزيد من فرص الإصابة بتسمم الحمل، ومنها تناول أطعمة غير نظيفة وغير صالحة للتناول، فهناك بعض الأطعمة التي ينصح بعدم تناولها كالبيض واللحوم والدجاج والأسماك والبيض، كما أن الأشخاص الذين يعانون من أمراض مناعية تزيد لديهم فرص الإصابة بتسمم الحمل.

ونصح التقرير النساء اللاتي يتعرضن للشعور بهذا الأعراض عليهن التوجه مباشر للمستشفي، وإجراء التحاليل والإسعافات الأولية للإلحاق بحياة الأم والجنين.