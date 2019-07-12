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أمريكا قررت عدم فرض عقوبات على وزير خارجية إيران فى الوقت الحالى

الجمعة، 12 يوليه 2019 01:01 ص
أمريكا قررت عدم فرض عقوبات على وزير خارجية إيران فى الوقت الحالى وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف
رويترز

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ذكر مصدران مطلعان اليوم الخميس أن الولايات المتحدة قررت ألا تفرض عقوبات على وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف فى الوقت الحالى، وذلك فى علامة على أن واشنطن ربما تترك الباب مفتوحا أمام الدبلوماسية.

وكان وزير الخزانة الأمريكى ستيفن منوتشين قال فى 24 يونيو أن ظريف سيوضع على قائمة سوداء فى ذلك الأسبوع، وهو موقف علنى غير مألوف لأن الولايات المتحدة عادة لا تكشف مسبقا عن تلك القرارات لمنع أهدافها من نقل أصول خارج الاختصاص القضائى الأمريكى.

ولم يعط المصدران أسبابا معينة للقرار الذي جاء بعد شهرين من زيادة التوتر بين البلدين بسبب هجمات على ناقلات نفط في الخليج تنحي واشنطن باللائمة فيها على طهران، وإسقاط إيران طائرة أمريكية مسيرة مما دفع الرئيس دونالد ترامب إلى إصدار أوامر بتوجيه ضربات جوية انتقامية قبل أن يتراجع عنها في اللحظات الأخيرة.

وقال أحد المصدرين المطلعين شريطة عدم الكشف عن هويته "الحكمة سادت. نرى.. الأمر ليس مفيدا بالضرورة"، مضيفا أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو كان قد عارض إدراج ظريف على القائمة "في الوقت الحالي".


إيران

محمد جواد ظريف

أمريكا

العقوبات الأمريكية

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