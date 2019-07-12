أسباب تورم الكاحل عديدة أهمها الحمل أو قصور فى الوريد

كتبت إيناس البنا

قد يحدث التورم فى الكاحلين بشكل شائع عندما يقف الشخص أو يمشي كثيرًا وفقًا لـتقرير موقع" WebMD "، ولكن إذا استمر الكاحلان متورمان أو صاحب ذلك أعراض أخرى ، فقد تكون هذه إشارة إلى وجود مشكلة صحية خطيرة.

قد تكون بعض أشكال الخطر من تورم الكاحل، مثل الحمل أو إصابة القدم الكاحل، أو ذمة لمفية وقصور وريدى، والتورم المفاجئ أو المفرط هو علامة محتملة على تسمم الحمل.



تورم الكاحل

يلاحظ موقع WebMD أن تورم الكاحلين والقدمين يحدث عادة أثناء الحمل، ولكن عندما تعانى الحامل من تورم مفاجئ أو كبير، يمكن أن يشير إلى تسمم الحمل، والذي ينطوي على ارتفاع ضغط الدم والبروتين في البول خاصة بعد الأسبوع العشرين من الحمل، ومن المهم وقتها الاتصال بالطبيب على الفور عندما يكون التورم شديدًا أو مصحوبًا بأعراض أخرى ، مثل الصداع وآلام البطن.

حسب تقرير الموقع أيضا فإن إصابة القدم أو الكاحل تميل إلى التسبب في حدوث تورم أو التواء في الكاحل، اللذى يحدث عندما تتمتد الإصابة إلى أربطة الكاحل وخروجها عن مكانها الطبيعي.

الشرط الآخر الذي يؤدي إلى التورم هو الوذمة اللمفية، وهي تراكم السوائل اللمفاوية في الأنسجة التي تنشأ بسبب مشاكل في الأوعية اللمفاوية ، ويعد تورم الكاحلين والقدمين أيضًا أحد أعراض القصور الوريدي، وهي حالة يتحرك فيها الدم بشكل غير صحيح للأوردة من القدمين والساقين نحو القلب.