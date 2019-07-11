537 ألف فدان بطاطس منزرعة بـ 12 محافظة تخلو من العفن البنى

كشف الدكتورة نجلاء بلابل، مدير مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البنى فى البطاطس، عن أن المناطق الخالية من العفن البنى بلغت حوالى (573 ألف فدان)، موزعة على مختلف محافظات الجمهورية ( البحيرة -الإسماعيلية -الشرقية -أسوان – شرق العوينات -الإسكندرية -الجيزة -المنيا -مطروح -المنوفية -الفيوم – الوادى الجديد).-

وأكدت نجلاء بلابل، خلال عرضها التقرير السنوى على وزارة الزراعة، اليوم الخميس، أ نه تم عمل صيانة لبعض المناطق الخالية من العفن البنى لموسم 2018/2019 بمساحة قدرها (14 ألف فدان) عن طريق سحب عينات (تربة – مياه – حشائش – بقايا نباتية) .

وأوضحت مدير العفن البنى، أنه اجراء الفحص لعينات البطاطس الواردة للمشروع للتأكد من خلوها من البكتريا المسببة لمرض العفن البنى فى البطاطس، حيث بلغت اجمالى الكميات الواردة التقاوى المحلية (141 ألف طن )، التقاوى المستوردة (112 ألف طن)، موضحة :أن بلغت اجمالى عينات بطاطس المائدة المعدة للتصدير لمختلف دول العالم والتى تم فحصها خلال ذات الفترة حوالى (701 الف طن).

وأوضح التقرير، أنه تم العمل على تطوير معامل المشروع، للحصول على الجودة (أيزو 17025)، حيث تم:-إجتياز إختبار الكفاءة (P.T) من المعهد الوطنى البيولوجى بدولة سلوفينى، استلام بعض الأجهزة المعملية لتحديث بعض المعامل.، معايرة بعض الأجهزة المعملية عن طريق المعهد القومى للقياس والمعايرة.

وتابعت ،أنه جارى انشاء وحدة رصد ومتابعة جيومكانية (G.I.S) خاصة بالمناطق الخالية وتعتبر هذه الوحدة هى الأولى من نوعها فى هذا المجال، لافتا الى أنه تم أخذ الموافقة على إجراء بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء لاجراء الأبحاث المفيدة فى مكافحة العفن البنى فى البطاطس وسيتم التوقيع خلال أيام.