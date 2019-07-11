سوبر كورة
Ads
الخميس، 11 يوليه 2019 01:32 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية تقارير مصرية

537 ألف فدان بطاطس منزرعة بـ 12 محافظة تخلو من العفن البنى

الخميس، 11 يوليه 2019 12:16 م
537 ألف فدان بطاطس منزرعة بـ 12 محافظة تخلو من العفن البنى بطاطس - أرشيفية
كتب عز النوبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 كشف الدكتورة نجلاء بلابل، مدير مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البنى فى البطاطس، عن أن المناطق الخالية من العفن البنى بلغت حوالى (573 ألف فدان)، موزعة على مختلف محافظات الجمهورية ( البحيرة -الإسماعيلية -الشرقية -أسوان – شرق العوينات -الإسكندرية -الجيزة -المنيا -مطروح -المنوفية -الفيوم – الوادى الجديد).-

وأكدت نجلاء بلابل، خلال عرضها التقرير السنوى على وزارة الزراعة، اليوم الخميس، أ نه تم عمل صيانة لبعض المناطق الخالية من العفن البنى لموسم 2018/2019 بمساحة قدرها (14 ألف فدان) عن طريق سحب عينات (تربة – مياه – حشائش – بقايا نباتية) .

وأوضحت مدير العفن البنى، أنه اجراء الفحص لعينات البطاطس الواردة للمشروع للتأكد من خلوها من البكتريا المسببة لمرض العفن البنى فى البطاطس، حيث بلغت اجمالى الكميات الواردة التقاوى المحلية (141 ألف طن )، التقاوى المستوردة (112 ألف طن)، موضحة :أن بلغت اجمالى عينات بطاطس المائدة المعدة للتصدير لمختلف دول العالم والتى تم فحصها خلال ذات الفترة حوالى (701 الف طن).

وأوضح التقرير، أنه تم العمل على تطوير معامل المشروع، للحصول على الجودة (أيزو 17025)، حيث تم:-إجتياز إختبار الكفاءة (P.T) من المعهد الوطنى البيولوجى بدولة سلوفينى، استلام بعض الأجهزة المعملية لتحديث بعض المعامل.، معايرة بعض الأجهزة المعملية عن طريق المعهد القومى للقياس والمعايرة.

 وتابعت ،أنه جارى انشاء وحدة رصد ومتابعة جيومكانية (G.I.S) خاصة بالمناطق الخالية وتعتبر هذه الوحدة هى الأولى من نوعها فى هذا المجال، لافتا الى أنه تم أخذ الموافقة على إجراء بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء لاجراء الأبحاث المفيدة فى مكافحة العفن البنى فى البطاطس وسيتم التوقيع خلال أيام.

 


العفن البنى

محصول البطاطس

فحص البطاطس

تقاوى البطاطس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أحد نشطاء السوشيال ميديا يؤدى تحدى bottle cap challenge بمهارات النينجا

أحد نشطاء السوشيال ميديا يؤدى تحدى bottle cap challenge بمهارات النينجا

رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال: نسعى لمكافحة الجريمة الإلكترونية والإتجار بالبشر.. المستشار أحمد سعيد: مجال تهريب المهاجرين يتوسع.. ورئيس البنك الأهلى: عائدات الجريمة الإليكترونية 600 مليار دولار

رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال: نسعى لمكافحة الجريمة الإلكترونية والإتجار بالبشر.. المستشار أحمد سعيد: مجال تهريب المهاجرين يتوسع.. ورئيس البنك الأهلى: عائدات الجريمة الإليكترونية 600 مليار دولار

فيديو وصور.. 12 شائعة رصدتها الحكومة فى 6 أيام.. تعرف عليهم

فيديو وصور.. 12 شائعة رصدتها الحكومة فى 6 أيام.. تعرف عليهم

رئيس البنك الأهلى: 600 مليار دولار خسائر الجرائم الإلكترونية حول العالم فى 2017

رئيس البنك الأهلى: 600 مليار دولار خسائر الجرائم الإلكترونية حول العالم فى 2017

تقارير: أستون فيلا يحصل على موافقة قاسم باشا لضم تريزيجيه

تقارير: أستون فيلا يحصل على موافقة قاسم باشا لضم تريزيجيه

المستشار أحمد سعيد: نتعاون محليا ودوليا لمكافحة الجريمة الإلكترونية والاتجار بالبشر

المستشار أحمد سعيد: نتعاون محليا ودوليا لمكافحة الجريمة الإلكترونية والاتجار بالبشر

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الجمهورية بتعيين رئيس المحكمة الدستورية

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الجمهورية بتعيين رئيس المحكمة الدستورية

أمين عام "المصارف العربية": تعاون كامل لتطوير سبل مكافحة الجرائم الإلكترونية

أمين عام "المصارف العربية": تعاون كامل لتطوير سبل مكافحة الجرائم الإلكترونية

الأهلى السعودى يتفق مع أحمد حجازى والشرط الجزائى يحسم مصير الصفقة

الأهلى السعودى يتفق مع أحمد حجازى والشرط الجزائى يحسم مصير الصفقة

المالية: مصر فى مصاف الدول ذات المناخ الجاذب فى أفريقيا

المالية: مصر فى مصاف الدول ذات المناخ الجاذب فى أفريقيا

بعد نجاح الموسم الثالث.. اقتراب تجديد مسلسل 13 Reasons Why

بعد نجاح الموسم الثالث.. اقتراب تجديد مسلسل 13 Reasons Why

لطلاب الثانوية.. تعرف على مخالفات بالامتحانات جار التحقيق فيها

لطلاب الثانوية.. تعرف على مخالفات بالامتحانات جار التحقيق فيها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة