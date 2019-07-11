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4 محاور مرورية جديدة فى الصعيد ضمن المشروع القومى للطرق 2030.. تعرف عليها

الخميس، 11 يوليه 2019 02:04 م
4 محاور مرورية جديدة فى الصعيد ضمن المشروع القومى للطرق 2030.. تعرف عليها محاور مرورية - أرشيفية
كتبت أسماء نصار

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انتهت هيئة المساحة من بعض الأعمال المساحية بنسبة 100% لعدة محاور مرورية بمنطقتى مصر العليا والوسطى، وذلك فى إطار حرص الدولة على الاهتمام بصعيد مصر واستكمال البنية التحتية من خلال المشروع القومى للطرق 2030، حيث تم حصر كل الاراضى الواقعة فى مسار عدة محاور رئيسية كبرى وتوقيعها على خرائط 2500:1 وتحديد أسماء الملاك الظاهرين إضافة إلى تقدير قيمة التعويضات العادلة لاصحاب الشان، وتسليم الأعمال للهيئة العامة للطرق والكبارى "الجهة الطالبة "

وفى التقرير التالى نوضح أهم هذه المحاور .

محور قوص نقادة بمحافظة قنا ‘يربط بين كافة الطرق الصحراوية والزراعية بمحافظة قنا بطول 19 كيلو متر وتم تقدير التعويضات المبدئية بحوالى 310 مليون جنيه .

محور سمالوط بمحافظة المنيا الذى يربط الطريق الصحراوى الشرقى ( القاهرة – أسوان ) حتى الطريق الصحراوى الغربى ( القاهرة – أسوان ) بطول 28 كم وتم تقدير التعويضات المبدئية بمبلغ 375 مليون جنيه .

محور كوبرى ديروط العلوى على النيل باسيوط ويمتد من الطريق الزراعى الغربى الى الطريق الصحراوى الشرقى بطول 28 كيلو متر وتم تقدير التعويضات المبدئية بحوالى 162 مليون جنيه .

محور دراو العلوى على النيل بكوم أمبو بأسوان ويبدأ من طريق القاهرة أسوان الزراعى الشرقى ، وصولا الى الطريق الصحراوى الغربى بطول 7 كيلو متر، وتقدر قيمة التعويضات للمتضررين بحوالى 210 مليون جنيه.


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