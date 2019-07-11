نقابة البيطريين تطالب بفصل حملات التحصين عن ترقيم وتسجيل الحيوانات

كتبت آية دعبس

طالبت النقابة العامة للأطباء البيطريين، بفصل حملات التحصين عن حملات التسجيل و الترقيم للحيوانات، مشيرة إلى أن ذلك يمثل عبئ ومجهود كبير على الطبيب البيطرى، خاصة فى ظل العجز بالأعداد فى الوحدات.

وأشارت النقابة، إلى إمكانية استخراج تصاريح نقل للحيوانات بمعرفة مديريات الطب البيطرى بكل محافظة، والإدارات التابعة لها، حيث تقوم بتحصين الحيوانات و الترقيم واستخراج بطاقة لكل حيوان مع إصدار تصريح للنقل بين المحافظات شاملاً رقم بطاقة الحيوان و رقم كل حيوان و رقم السيارة التى تنقل الحيوانات، لمتابعتها.

ولفتت إلى ضرورة معاينة اللقاحات بعد كل حملة تحصين مع سحب عينات دم من الحيوانات، التى تم تحصينها لتقييم اللقاحات المستخدمة و مدى تأثيرها على الجهاز المناعى للحيوانات .