ناسا: واشنطن تعتزم مواصلة التعاون مع روسيا فى محطة الفضاء الدولية

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أكد نائب رئيس وكالة الفضاء الأمريكية، المختص ببرامج الرحلات المأهولة، وليام جارستنماير، أمس الأربعاء، في جلسة استماع بمجلس النواب الأمريكي أن الولايات المتحدة وروسيا ستواصلان تعاونهما في محطة الفضاء الدولية.

وقال جارستنماير - في جلسة استماع في لجنة العلوم والفضاء والتكنولوجيا - : "هناك العديد من التبعيات بين القطاعين الروسي والأمريكي .. وأعتقد، في الواقع، سواء أردنا ذلك أم لا، أنه سيتعين علينا أن نبقى جزءًا من هذه الشراكة الدولية . ويمكننا التكهن افتراضيًا، ولكننا في الواقع جزء من التعاون الدولي وسنواصل العمل معاً في المستقبل"، وفقًا لوكالة أنباء سبوتنيك الأمريكية.

وأضاف جيرستينماير أنه عندما سئل عما إذا كانت الولايات المتحدة ستواصل تمويل محطة الفضاء الدولية إذا انسحبت روسيا من المشاركة في المشروع، إلى أن السؤال هو مجرد "مناقشة افتراضية مثيرة للاهتمام".

يذكر أن وكالة "ناسا" تعتمد منذ توقف بعثاتها المكوكية إلى محطة الفضاء الدولية في 2011، في نقل روادها إلى الفضاء على شراء مقاعد على متن مركبة الفضاء الروسية "سويوز" عبر برنامج الفضاء الروسي.

جدير بالذكر أن البلدان الشريكة في مشروع محطة المحطات الدولية، وافقت في وقت سابق، على تشغيل المحطة حتى عام 2024. وتجري مناقشات بشأن إمكانية تمديد عمل المحطة إلى 2028 – 2030.