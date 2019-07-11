منظومة التأمين الصحى الشامل: التسجيل يوميا بالوحدات ببورسعيد عدا الجمعة

أكدت الصفحة الرسمية لمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد أن عمليات تسجيل المواطنين للدخول فى المنظومة فى محافظة بورسعيد مستمرة يوميا من 8 صباحا وحتى 8 مساء يوميا ماعدا الجمعة .

وكانت منظومة التأمين الصحى تم إطلاقها أول يوليو الجارى تجريبيًا لمدة شهرين مع على أن تقدم الخدمات لـ 330 ألف أسرة بالمحافظة.

يشار إلى أن مميزات التأمين الصحى الشامل تتضمن حرية المؤمن عليه فى اختيار مقدمى الخدمة، وتتحمل الدولة تكاليف الخدمات الوقائية وتنظيم الأسرة والطوارئ، كما تقدم خدمة طبية ذات جودة عالية لجميع فئات المجتمع دون تمييز، كما يعد نظاما تكافليا اجتماعيا بمشاركة جميع أفراد المجتمع وتتكفل الدولة بغير القادرين، كما يساهم فى تقليل الإنفاق الشخصى على الخدمات الصحية وتسعير الخدمات الطبية بطريقة عادلة.

جدير بالذكر، أن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، هدفها تحقيق تغطية صحية شاملة لكل المصريين، وتؤمن علاجك وعلاج أسرتك من عمليات ورعاية وأدوية، بالإضافة إلى تحسين الخدمات الطبية المقدمة مع ضمان التوزيع العادل والمساواة بين المواطنين، كما تهدف إلى التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين، وتضمن الكفاءة والاستمرارية فى المنظومة الجديدة.