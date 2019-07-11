سوبر كورة
Ads
الخميس، 11 يوليه 2019 03:05 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية تقارير مصرية

منظومة التأمين الصحى الشامل: التسجيل يوميا بالوحدات ببورسعيد عدا الجمعة

الخميس، 11 يوليه 2019 01:43 م
منظومة التأمين الصحى الشامل: التسجيل يوميا بالوحدات ببورسعيد عدا الجمعة منظومة التأمين الصحى - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت الصفحة الرسمية لمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد أن عمليات تسجيل المواطنين للدخول فى المنظومة فى محافظة بورسعيد مستمرة يوميا من 8 صباحا وحتى 8 مساء يوميا ماعدا الجمعة .

وكانت منظومة التأمين الصحى تم إطلاقها أول يوليو الجارى تجريبيًا لمدة شهرين مع على أن تقدم الخدمات لـ 330 ألف أسرة بالمحافظة.

يشار إلى أن مميزات التأمين الصحى الشامل تتضمن حرية المؤمن عليه فى اختيار مقدمى الخدمة، وتتحمل الدولة تكاليف الخدمات الوقائية وتنظيم الأسرة والطوارئ، كما تقدم خدمة طبية ذات جودة عالية لجميع فئات المجتمع دون تمييز، كما يعد نظاما تكافليا اجتماعيا بمشاركة جميع أفراد المجتمع وتتكفل الدولة بغير القادرين، كما يساهم فى تقليل الإنفاق الشخصى على الخدمات الصحية وتسعير الخدمات الطبية بطريقة عادلة.

جدير بالذكر، أن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، هدفها تحقيق تغطية صحية شاملة لكل المصريين، وتؤمن علاجك وعلاج أسرتك من عمليات ورعاية وأدوية، بالإضافة إلى تحسين الخدمات الطبية المقدمة مع ضمان التوزيع العادل والمساواة بين المواطنين، كما تهدف إلى التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين، وتضمن الكفاءة والاستمرارية فى المنظومة الجديدة.

 


التأمين الصحى الشامل

منظومة التأمين الصحى

الوحدات الصحية

التامين الصحى الجديد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صور.. تطوير المستشفيات والوحدات بالإسماعيلية استعدادًا لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل.. تطوير المستشفى العام بتكلفة 316 مليون جنيه.. تشغيل تجريبى لمستشفى أبوخليفة للطوارئ والحوادث لخدمة إقليم القناة وسيناء

الخميس، 11 يوليه 2019 01:00 م

الحكومة: لن نبخل بأى مخصصات مالية لانجاح منظومة التأمين الصحى الشامل

الخميس، 11 يوليه 2019 12:06 م

خدمات منظومة التأمين الصحى الجديدة بالوحدات الصحية × 8 معلومات

الخميس، 11 يوليه 2019 07:00 ص

منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة تحصن المنتفعين من مخالفات غير الملتزمين.. حبس وغرامة لمن أعطى بيانات غير صحيحة وأمتنع عن إعطاء بيانات قانونية.. غرامة 50 ألف جنيه لكل من سهل الحصول على أدوية أو خدمات بغير حق

الخميس، 11 يوليه 2019 12:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
س و ج.. هل يرحل طارق حامد عن الزمالك؟

س و ج.. هل يرحل طارق حامد عن الزمالك؟

سوبر كورة يكشف مطالب الزمالك للاستغناء عن طارق حامد

سوبر كورة يكشف مطالب الزمالك للاستغناء عن طارق حامد

رسميا.. اتحاد الكرة يعلن فتح باب القيد المحلى 29 يوليو

رسميا.. اتحاد الكرة يعلن فتح باب القيد المحلى 29 يوليو

مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون هيئة تنمية الصعيد

مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون هيئة تنمية الصعيد

أحد نشطاء السوشيال ميديا يؤدى تحدى bottle cap challenge بمهارات النينجا

أحد نشطاء السوشيال ميديا يؤدى تحدى bottle cap challenge بمهارات النينجا

رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال: نسعى لمكافحة الجريمة الإلكترونية والإتجار بالبشر.. المستشار أحمد سعيد: مجال تهريب المهاجرين يتوسع.. ورئيس البنك الأهلى: عائدات الجريمة الإليكترونية 600 مليار دولار

رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال: نسعى لمكافحة الجريمة الإلكترونية والإتجار بالبشر.. المستشار أحمد سعيد: مجال تهريب المهاجرين يتوسع.. ورئيس البنك الأهلى: عائدات الجريمة الإليكترونية 600 مليار دولار

فيديو وصور.. 12 شائعة رصدتها الحكومة فى 6 أيام.. تعرف عليهم

فيديو وصور.. 12 شائعة رصدتها الحكومة فى 6 أيام.. تعرف عليهم

موجز1.. الرئيس السيسى يلبى دعوة شاب بحضور حفل زفافه ويشهد على العقد

موجز1.. الرئيس السيسى يلبى دعوة شاب بحضور حفل زفافه ويشهد على العقد

رئيس البنك الأهلى: 600 مليار دولار خسائر الجرائم الإلكترونية حول العالم فى 2017

رئيس البنك الأهلى: 600 مليار دولار خسائر الجرائم الإلكترونية حول العالم فى 2017

تقارير: أستون فيلا يحصل على موافقة قاسم باشا لضم تريزيجيه

تقارير: أستون فيلا يحصل على موافقة قاسم باشا لضم تريزيجيه

المستشار أحمد سعيد: نتعاون محليا ودوليا لمكافحة الجريمة الإلكترونية والاتجار بالبشر

المستشار أحمد سعيد: نتعاون محليا ودوليا لمكافحة الجريمة الإلكترونية والاتجار بالبشر

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الجمهورية بتعيين رئيس المحكمة الدستورية

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الجمهورية بتعيين رئيس المحكمة الدستورية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة