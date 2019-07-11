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مقتل 4 مسلحين وإصابة 3 آخرين إثر انفجار عبوة ناسفة شرقى أفغانستان

الخميس، 11 يوليه 2019 10:05 ص
مقتل 4 مسلحين وإصابة 3 آخرين إثر انفجار عبوة ناسفة شرقى أفغانستان انفجار - صورة أرشيفية
كابول أ ش أ

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قٌتل 4 مسلحين باكستانيين وأصيب 3 آخرون بجروح، إثر انفجار عبوة ناسفة في إقليم (كونار) شرقي أفغانستان.

وذكر الفيلق (201 سيلاب) التابع للجيش الأفغاني في بيان أوردته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، اليوم الخميس - أن عبوة ناسفة انفجرت قبل الأوان في منطقة خاس كونار في إقليم (كونار) ما أسفر عن مقتل 4 مسلحين باكستانيين وإصابة 3 آخرين.

وأوضح البيان أن التقارير الأولية تشير إلى سقوط قتلى أو مصابين من مسلحي حركة (تحريك طالبان باكستان) وهي الفصيل الأساسي لحركة (طالبان) المتشددة في باكستان.

من جانبها لم تعلق العناصر المسلحة المناهضة للحكومة، بما في ذلك حركة طالبان، على هذا الحادث حتى الآن.

 


مسلحين

افغانستان

عبوة ناسفة

انفجار

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