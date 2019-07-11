مطار القاهرة يستقبل 4 طائرات لمشجعين جزائريين لحضور مباراة كوت ديفوار

استقبل مطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الخميس، 4 طائرات خاصة بالمشجعين قادمة من الجزائر، وذلك لمؤازرة منتخب بلادهم فى مباراته أمام كوت ديفوار فى دور الثمانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

واستقبلت سلطات المطار الطائرات بصالة الوصول رقم 3 بمبنى الركاب رقم 1 المعروف بالمطار القديم، وأنهت سلطات المطار إجراءات وصولهم بواسطة فريق من المطار برئاسة أشرف عمر والإشراف على خروجهم من المطار إلى أماكن إقامتهم بالقاهرة لحين موعد المباراة.

ووجه المشجعون الجزائريون الشكر لقيادات وسلطات المطار على حفاوة الاستقبال وتسهيل إنهاء إجراءات وصولهم، وتوفير سيارات أمام الصالة لنقلهم إلى أماكن الإقامة.