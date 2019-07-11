مصر تفوز بعضوية رئاسة لجنة الاتحاد الدولى للنقل الجوى (الآياتا)

فى إنجاز جديد لقطاع الطيران المدنى المصرى، فازت مصر بعضوية لجنة الرئاسة التابعة لمجلس المحافظين بالإتحاد الدولى للنقل الجوى (الآياتا)، حيث انتخب أعضاء مجلس المحافظين هذا الاسبوع الطيار أحمد عادل - رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران عضواً فى الـ IATA Chair Committee لمده ثلاث سنوات حتى 2022.

ويعد انتخاب مصر بعضوية رئاسة الاتحاد الدولى للنقل الجوى، انجازاً دولياً فى مجال النقل الجوى، نظراً للدور الريادى الذى تقوم به مصر للطيران فى منطقه الشرق الأوسط و أفريقيا، كما أنها تعد المرة الأولى فى تاريخ مصر للطيران التى يتم انتخاب أحد رؤسائها لهذه العضوية خاصة بعد انضمام لجنة السياسات والاستراتيجيات للجنة الرئاسة بالآياتا.

كان الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، قد حصل على عضوية مجلس المحافظين بالآياتا فى يونيو الماضى بعد الموافقة بالإجماع على انتخابه لهذه العضوية، والتى تستمر لمده ثلاث سنوات.

وعقب فوزه بهذه العضوية من ضمن العشر أعضاء القائمين بأعمال هذه اللجنة الهامة بالآياتا، أعرب الطيار أحمد عادل رئيس شركة مصر للطيران عن سعادته لاختياره عضواً بها وهو ما يعد إضافة جديدة لرصيد الشركة الوطنية و إنجازاً دوليًا تم تحقيقه لقطاع الطيران المدنى المصرى.

وأوضح عادل أنه من مهام ومسئوليات لجنة الرئاسة هى القيام بمراقبة أداء الاتحاد الدولى ال IATA وتقديم التوجيهات والتوصيات الإدارية للرئيس التنفيذى للآياتا، وكذلك للمجالس الإستشارية التابعة للإتحاد فى مختلف المجالات، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة لسياسات صناعة النقل الجوى و مراقبة الآداء المالى للإتحاد بشكل عام، وتقديم كل التوصيات والمقترحات لمجلس المحافظين لاعتمادها ليتم تطبيقها من قبل الأياتا.

ومن المقرر أن ينعقد الاجتماع الأول للجنة فى شهر سبتمبر المقبل فى مدينة ميونيخ بألمانيا.

جدير بالذكر أن الاتحاد الدولى للنقل الجوى الآياتا يضم فى عضويته أكثر من 290 عضواً من شركات الطيران من إجمالى 120 دولة والتى تتحكم فى نحو 82% من حركة النقل الجوى على مستوى العالم متمثلة فى كبرى شركات الطيران والشحن الجوي.