مصرع 11 شخصًا جراء غرق زورق بوسط جنوب النيجر

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أعلن زكاري عومارو محافظ منطقة مارادي بوسط جنوب النيجر وبالقرب من نيجيريا مقتل ما لا يقل عن 11 شخصًا وفقدان ثلاثة أو أربعة ركاب جراء غرق زورق كان يحملهم في مجرى مائي في "تيبيري" بلدة قريبة من "مارادي".

وقال المحافظ - حسبما ذكر راديو "أفريقيا 1" اليوم الخميس - إن الزورق غرق في "جولبي" وهو تيار مائي ينتهي في نيجيريا .. موضحًا أنه خلال موسم الأمطار، يقوم "جولبي" بقطع الطرق مما يجبر السكان على استخدام قوارب صغيرة للذهاب من مكان إلى آخر.

وكانت الأمم المتحدة قد حذرت في نهاية شهر يونيو الماضي من أن النيجر قد تواجه موجة فيضانات جديدة عام 2019 والتي قد تؤثر على 170 ألف شخص في هذه الدولة حيث بدأ موسم الأمطار بالفعل.

يذكر أنه في عام 2018، قتلت الأمطار الغزيرة 52 شخصًا وتضرر أكثر من 200 ألف مواطن ودمرت 170 ألف منزل، وفقًا للأمم المتحدة.