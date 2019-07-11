مصرع شخصين وإصابة آخر فى حادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوى بأسيوط

لقى شخصان مصرعهما و أصيب آخر في حادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي الشرقى ، تحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة

كان العميد حمدي هاشم ، رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط ، تلقى إخطارا من الخدمات الأمنية على الطرق الصحراوية يفيد وقوع إنقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي قبل منطقة " النقب " وبالإنتقال والإسعاف تبين صحة البلاغ.

أسفر الحادث عن مصرع كلا من " محمد . ع . ع " فلاح 45 سنة من أبو قرقاص المنيا ،و " محمد . م . ع " 25 سنة دبلوم صنايع قرية بنى أحمد محافظة المنيا وإصابة " ياسر . إ . م " 22 سنة صاحب مصنع رخام ابو قرقارص المنيا ، وتم نقل الجثتين الى مستشفى الإيمان العام والمصاب إلى مستشفى أبنوب المركزى وتم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة