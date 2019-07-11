سوبر كورة
Ads
الخميس، 11 يوليه 2019 06:47 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية حوادث

مصرع شخصين وإصابة آخر فى حادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوى بأسيوط

الخميس، 11 يوليه 2019 06:12 م
مصرع شخصين وإصابة آخر فى حادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوى بأسيوط اسعاف - أرشيفية
أسيوط- هيثم البدرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقى شخصان مصرعهما و أصيب آخر في حادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي الشرقى ، تحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة

كان العميد حمدي هاشم  ، رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط ، تلقى إخطارا من الخدمات الأمنية على الطرق الصحراوية يفيد وقوع إنقلاب  سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي  قبل منطقة " النقب " وبالإنتقال والإسعاف تبين صحة البلاغ.

أسفر الحادث عن مصرع كلا من " محمد . ع . ع " فلاح 45 سنة من أبو قرقاص المنيا ،و " محمد . م . ع " 25 سنة دبلوم صنايع قرية بنى أحمد محافظة المنيا وإصابة " ياسر . إ . م " 22 سنة صاحب مصنع رخام ابو قرقارص المنيا  ، وتم نقل الجثتين  الى مستشفى الإيمان العام والمصاب إلى مستشفى أبنوب المركزى  وتم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة

 

 
 

 

 


اسيوط

حوادث اسيوط

الطريق الصحراوي الشرقي

حركة المرور

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مدغشقر تبحث عن مفاجأة جديدة أمام تونس فى امم افريقيا 2019.. نسور قرطاج تظهر لأول مرة بالقاهرة.. الحصان الأسود بالقوة الضاربة لمواصلة المغامرة.. وممثل العرب يسعى لفك عقدة ربع النهائى على ملعب السلام

مدغشقر تبحث عن مفاجأة جديدة أمام تونس فى امم افريقيا 2019.. نسور قرطاج تظهر لأول مرة بالقاهرة.. الحصان الأسود بالقوة الضاربة لمواصلة المغامرة.. وممثل العرب يسعى لفك عقدة ربع النهائى على ملعب السلام

س و ج.. هل يرحل طارق حامد عن الزمالك؟

س و ج.. هل يرحل طارق حامد عن الزمالك؟

سوبر كورة يكشف مطالب الزمالك للاستغناء عن طارق حامد

سوبر كورة يكشف مطالب الزمالك للاستغناء عن طارق حامد

رسميا.. اتحاد الكرة يعلن فتح باب القيد المحلى 29 يوليو

رسميا.. اتحاد الكرة يعلن فتح باب القيد المحلى 29 يوليو

مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون هيئة تنمية الصعيد

مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون هيئة تنمية الصعيد

أحد نشطاء السوشيال ميديا يؤدى تحدى bottle cap challenge بمهارات النينجا

أحد نشطاء السوشيال ميديا يؤدى تحدى bottle cap challenge بمهارات النينجا

رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال: نسعى لمكافحة الجريمة الإلكترونية والإتجار بالبشر.. المستشار أحمد سعيد: مجال تهريب المهاجرين يتوسع.. ورئيس البنك الأهلى: عائدات الجريمة الإليكترونية 600 مليار دولار

رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال: نسعى لمكافحة الجريمة الإلكترونية والإتجار بالبشر.. المستشار أحمد سعيد: مجال تهريب المهاجرين يتوسع.. ورئيس البنك الأهلى: عائدات الجريمة الإليكترونية 600 مليار دولار

فيديو وصور.. 12 شائعة رصدتها الحكومة فى 6 أيام.. تعرف عليهم

فيديو وصور.. 12 شائعة رصدتها الحكومة فى 6 أيام.. تعرف عليهم

موجز1.. الرئيس السيسى يلبى دعوة شاب بحضور حفل زفافه ويشهد على العقد

موجز1.. الرئيس السيسى يلبى دعوة شاب بحضور حفل زفافه ويشهد على العقد

رئيس البنك الأهلى: 600 مليار دولار خسائر الجرائم الإلكترونية حول العالم فى 2017

رئيس البنك الأهلى: 600 مليار دولار خسائر الجرائم الإلكترونية حول العالم فى 2017

تقارير: أستون فيلا يحصل على موافقة قاسم باشا لضم تريزيجيه

تقارير: أستون فيلا يحصل على موافقة قاسم باشا لضم تريزيجيه

المستشار أحمد سعيد: نتعاون محليا ودوليا لمكافحة الجريمة الإلكترونية والاتجار بالبشر

المستشار أحمد سعيد: نتعاون محليا ودوليا لمكافحة الجريمة الإلكترونية والاتجار بالبشر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة