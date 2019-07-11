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محكمة سعودية تحبس مواطنة 3 أيام عقب إدانتها بإرسال رسائل سب وشتم إلى زوجها

الخميس، 11 يوليه 2019 04:19 م
محكمة سعودية تحبس مواطنة 3 أيام عقب إدانتها بإرسال رسائل سب وشتم إلى زوجها الشرطة السعودية أرشيفية
وكالات الأنباء

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عاقبت المحكمة الجزائية فى جدة، مواطنة سعودية بسجنها ثلاثة أيام، وذلك عقب إدانتها بإرسال رسائل سب وشتم وبذاءة إلى زوجها السابق، كما قررت المحكمة أخذ تعهد على المرأة بعدم العودة لما بدر منها، وصدر صك شرعى نهائى بذلك، وطبقا للتفاصيل، فإن الدائرة التعزيرية المختصة بالمحكمة الجزائية درست وقائع الدعوى التى أقامها الزوج ضد مطلقته، إذ اتهمها بملاحقته عبر تطبيق الواتساب والسناب والرسائل النصية بعبارات سب وشتم وألفاظ عنصرية رغم انتهاء العلاقة الزوجية بينهما قبل 5 سنوات، حسبما ذكرت صحيفة عكاظ السعودية.

 

وقررت المحكمة إحالة المتهمة وطليقها إلى لجنة الصلح، لكن جهود الصلح بين الطرفين باءت بالفشل. ً وطبقا لصك الحكم النهائى أرسلت المواطنة إلى طليقها عشرات الرسائل وصفته بالشيطان الرجيم، والغبى، والتيس إضافة إلى ألفاظ عنصرية عايرته من خلالها بأصله.

 

وأقرت المواطنه المتهمة على المحكمة بقولها إن الألفاظ التى وجهتها إلى طليقها كانت ردا على عبارات سب وشتم وجهها لها؛ فضلا عن قذفه لها بألفاظ خارجة وسوء خلقه مع أسرتها

 

وأقرت المتهمة بصدور الرسائل الواردة من الدعوى من رقم جوالها والمثبتة فى جوال طليقها، وخلصت المحكمة إلى إدانة المرأة لما نسب إليها، وحكمت المحكمة عليها بعقوبة تعزيرية بالسجن.


سب وشتم

مواطنة سعودية

السعودية

جدة

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