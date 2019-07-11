محافظ الجيزة يعتمد حركة تنقلات محدودة..ويكافئ رئيس حى بولاق ونائبه

كتب سيد الخلفاوى

اعتمد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، حركة جديدة لرؤساء الوحدات المحلية، بقرى البدرشين والصف، ونالت البدرشين العدد الأكبر في التغيير.

على مستوى مركز البدرشين، تم تعيين محمد فهمي، رئيسا للوحدة المحلية بالمرازيق، وسمير أبو هاشم، رئيسا للوحدة بدهشور، وطارق سلامة، رئيسا للوحدة المحلية بالشوبك، وسيد حمدى، رئيسا للوحدة المحلية بارجوان، كما تم الإبقاء على كل من، سعيد هنداوى، رئيسا للوحدة المحلية بميت رهينة، وطارق السمان رئيسا للوحدة المحلية بسقارة.

وتم تغيير وحيد بمركز الصف، تم تعيين محمود عبد الهادي رئيسا للوحدة المحلية بالاقواز.

وفى السياق قرر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، صرف مكافأة قدرها ألف جنيه، لكل من، المحاسب أسامة السقعان رئيس حي بولاق الدكرور، وعبدالله نور نائب رئيس حي بولاق الدكرور، وذلك لتميزهم وأدائهم في طلاء العقارات بلون واحد مميز، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، على الطريق الدائرى.