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مجلس النواب الليبى يدين الهجوم الإرهابى بسيارات مفخخة فى بنغازى

الخميس، 11 يوليه 2019 07:04 م
مجلس النواب الليبى يدين الهجوم الإرهابى بسيارات مفخخة فى بنغازى المتحدث باسم مجلس النواب الليبى عبدالله بليحق
كتب : أحمد جمعة

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أدان مجلس النواب الليبى بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي الجبان الذي وقع ظهر اليوم الخميس، بمقبرة الهواري بمدينة بنغازي أثناء تشييع جثمان الراحل اللواء خليفة المسمارى قائد آمر القوات الخاصة السابق والذي راح ضحيته 5 شهداء و 25 عشرين جريحا.

واستنكر مجلس النواب الليبى فى بيان صحفى، الخميس، العمل الجبان الذى نفذته أيادى الإرهاب، مطالبا رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية المؤقتة ووزير الداخلية بالإشراف والمتابعة  المباشرة للتحقيقات في الحادثة للوصول إلى الأيادي الآثمة من الخلايا النائمة من الإرهابيين الذين تحررت منهم المدينة والتي تقف وراء هذا العمل الإرهابي، ومُحاسبة جميع المقصرين والمتراخيين من الأجهزة الأمنية الليبية.

وتقدم مجلس النواب الليبى بخالص التعازى وصادق المواساة القلبية لأُسر الشهداء وذويهم سائلين المولى عز وجل أن يسكنهم فسيح جناته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

 

 


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