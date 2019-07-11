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للمرة الأولى.. ميركل تحيى علم بلادها جالسة على كرسى

الخميس، 11 يوليه 2019 03:38 م
للمرة الأولى.. ميركل تحيى علم بلادها جالسة على كرسى ميركل
إيمان حنا

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حضرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مراسم تحية العلم الألمانى الوطنى والعلم الدنماركى مع نظيرتها الدنماركية ماتي فريدريكسن وهى جالسة على كرسى أبيض، وهذه تعد المرة الأولى التى تحيي فيها ميركل العلم جالسة، وستحتفل ميركل الأربعاء المقبل بعيد ميلادها الخامس والستين، على كرسي أبيض بجانب رئيسة الحكومة الدنماركية  التي جلست هي الاخرى على كرسي أثناء مراسم تحية العلمين في ساحة الحكومة الألمانية، بحسب صحيفة " بيلد" أكبر الصحف الألمانية.

و بدت ميركل مبتسمة أثناء استماعها الى النشيد الوطنى تحت اضواء الكاميرات، وبخطوة واثقة استعرضت إثر ذلك ميركل وماتي التشكيلات العسكرية التي ادت لهما التحية.

وأكدت ميركل أنها "بصحة جيدة" بعد تعرضها لثالث ازمة ارتجاف في أقل من شهر لدى استقبالها رئيس الحكومة الفنلندية انتي رين، وقالت بعد ساعة من ارتجافها أثناء مراسم تحية العلمين، "أنا بصحة جيدة ولا داعي للقلق بشأني".

وأرجعت حينها سبب الارتجاف إلى تعرضها للتجفاف بسبب ارتفاع درجات الحرارة في برلين، وبحسب الصحيفة فان الفحوص لم تظهر اية مشكلة وكانت ميركل تعرضت لنوبة ارتجاف ثانية في 27 يونيو اثناء تنصيب وزيرة العدل الجديدة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر قريبة من الحكومة ان ميركل اجرت فحوصات طبية مكثفة خصوصا فحوصات دم بعد أول ازمة تعرضت لها في 18 يونيو 2019 حين كانت رفقة رئيس اوكرانيا فلودومير زيلنسكي.

 


ميركل

انجيلا ميركل

المانيا

علم ألمانيا

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