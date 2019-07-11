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كيف يرسل المخ إشارات إلى الأعضاء للتحرك؟

الخميس، 11 يوليه 2019 07:00 ص
كيف يرسل المخ إشارات إلى الأعضاء للتحرك؟ جسم الإنسان - صورة أرشيفية
كتبت فاطمة خليل

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هناك عدد من الإشارات التى يرسلها جسمك ويستقبلها إلى الأعضاء لتحركها، وهناك الإشارات الحركية التى تخبر عضلاتك بالتحرك عندما تريد، فى هذا التقرير نتعرف على كيفية إرسال المخ لإشارات لأعضاء الجسم، وفقاً لموقع passionate people.  

الجسم
الجسم
 

الإشارات الحركية تخبرعضلاتك بالتحرك عندما تريد
 

وهذه الإشارات الحركية التى تسبب حركة جسمك عندما تريد، حيث تخبر هذه الإشارات عضلاتك أن تتحرك عندما تريد، كما تخبرها أيضاً متى وكيف تتحرك.

هذه الإشارات ليست مثل الإشارات الحسية، فلا تبدأ هذه الإشارات عند النهايات العصبية؛ أنها تبدأ داخل الدماغ،  ومن هناك  تنتقل عبر الحبل الشوكي إلى الأعصاب الشوكية ، ثم إلى أجزاء الجسم.

تحدث هذه الإشارات أيضًا بسرعة بحيث تشعر بأن جسمك يحصل على الرسالة في الحال، فلن تدرك حتى أنك تختار بوعي إرسال الرسالة إلى جسمك للتنقل والحركة.


وظائف جسم الانسان

جسم الانسان

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الجسم

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