"قضايا الدولة" تعيد لمحافظة مطروح 49 فدانا بقيمة 617 مليون و552 ألف جنيه بالضبعة

كتب إبراهيم قاسم

تمكنت هيئة قضايا الدولة من الحصول حكم في الدعوتين رقمى 95 و151 لسنة 2003 من محكمة مدني كلي مطروح المقامة من الهيئة نيابة عن محافظ مطروح بصفته ضد الممثل القانوني لجمعية صندوق الزمالة للعاملين بالتربية والتعليم بكفر الدوار وآخرين بصفاتهم والقاضى باعادة 49 فدان بمدينة الضبعة على ساحل البحر المتوسط بقيمة 617 مليون و552 ألف و430 جنيهاً تقريباً.

وقضى الحكم فى 95 لسنة 2003 بفسخ عقد البيع المشهر برقم 582 وألزمته بتسليم الأرض المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى والعقد المشار إليه إلى المدعيان بما عليها من منشآت ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.

كما تضمن الحكم محو وشطب العقد المشهر سالف البيان من سجلات الشهر العقاري بمطروح ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.

وقضت المحكمة في الدعوى رقم 151 لسنة 2003 قضت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعين بمصروفاتها.

وقال المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس الهيئة والمتحدث الرسمي باسمها، إن وقائع القضية تعود إلى قيام المدعيان بصفتهما برفع الدعوى المشار إليها ضد الجمعية المذكورة بطلب فسخ العقد المشهر المشار إليه وتسليم الأرض محل التعاقد وما عليها من منشآت ودفع مبلغ 312 ألف و562 جنيهاً قيمة الأقساط المتأخرة كمقابل انتفاع بالأرض بسبب عدم تنفيذ الجمعية الالتزام الوارد بالعقد بإقامة منشآت سياحية وقد امتنعت الجمعية عن سداد القسط الأول والثاني وباقي الأقساط بالمخالفة للتعاقد ولم تستوف باقي إجراءات تنفيذ المشروع خلال المدة المتفق عليها.

واشار الى ان الجمعية اقامت الدعوى رقم 151 لسنة 2003 بطلب الحكم بإنقاص ثمن الأرض وعدم استحقاق الفوائد القانونية.

وبجلسة 26 نوفمبر 2006 قضت المحكمة بالمنطوق سالف البيان بناء على ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع، وحيث لم يلق ذلك الحكم قبولاً لدى الهيئة فأقامت الطعن عليه بالاستئناف رقم 250 لسنة 63 ق استئناف الإسكندرية ـ مأمورية مطروح، كما أقامت الجمعية الطعن رقم 1 لسنة 64 ق حيث قضت محكمة الاستئناف في الطعنين بجلسة 31 ديسمبر 2008 بقبول الاستئنافين شكلاً ورفضهما موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف سالف البيان، بناء على ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع.

وبعد صيرورة الحكم نهائياً على النحو سالف البيان قام قسم التنفيذ بفرع الهيئة بمطروح باتخاذ إجراءات تنفيذ الحكم، إلا أن الجمعية المحكوم ضدها أقامت إشكالاً لوقف التنفيذ قيد برقم 15 لسنة 2015 تنفيذ مطروح ونجحت الهيئة في الحصول على حكم فيه بجلسة 27 ديسمبر 2015 برفضه والاستمرار في التنفيذ.

وقام القسم المشار إليه بإرسال أوراق التنفيذ إلى محافظة مطروح للقيام باستلام الأرض وجاري استلام الأرض محل النزاع من قبل المحافظة.

واوضح "سيد" أن مساحة الأرض موضوع العقد تقدر مساحتها بما يُعادل 20585.81 متراً، أي 49 فدان و1.4 سهماً، وتُقدر قيمتها وفقاً لتقديرات الهيئة العامة للخدمات الحكومية لهذه المنطقة ساحل البحر الأبيض المتوسط بمدينة الضبعة بواقع 3000 جنيه للمتر بما يعادل مبلغ 617 مليون و552 ألف و430 جنيهاً تقريباً.

جاء ذلك في إطار حرص هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل رئيس الهيئة على أداء دورها واختصاصها الدستورى والقانوني في النيابة القانونية عن الدولة فيما يُرفع منها أو عليها من دعاوى في الداخل أو الحارج.