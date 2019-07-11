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عودة 30 طفلاً روسيًا أمهاتهم متزوجات من عناصر داعش من بغداد إلى موسكو

الخميس، 11 يوليه 2019 12:09 ص
عودة 30 طفلاً روسيًا أمهاتهم متزوجات من عناصر داعش من بغداد إلى موسكو أطفال داعش - أرشيفية
موسكو (أ ش أ)

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أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، أن طائرة تقل أكثر من 30 طفلاً روسيًا، توجهت من العاصمة العراقية بغداد إلى موسكو، مشيرة إلى أن أمهات هؤلاء الأطفال متزوجات من عناصر فى تنظيم "داعش" الإرهابى، ومسجونات فى بغداد.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، عن المكتب الصحفى لوزارة الطوارئ الروسية قولها إن طائرة خاصة من طراز "إيل-76" تقل هؤلاء الأطفال، ومن المقرر أن تهبط فى مطار رامينسكوى بضواحى العاصمة الروسية.

وكانت مفوضة الرئيس الروسى لحقوق الطفل، آنا كوزنتسوفا، أعلنت فى وقت سابق أنه كان من المخطط جلب 34 طفلاً تتراوح أعمارهم بين سنة وأربع سنوات إلى روسيا.

يذكر أنه منذ أغسطس 2018 يجرى إعداد الوثائق اللازمة لعودة الأطفال الروس من العراق، الذين توجد أمهاتهم المتزوجات من عناصر فى تنظيم "داعش" فى سجون بغداد. ويجرى الحديث عن 115 طفلاً، منهم 30 قد عادوا إلى روسيا فى وقت سابق.

 


روسيا

العراق

بغداد

داعش

تنظيم داعش

الارهاب

تنظيم داعش الارهابى

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