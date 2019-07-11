سوبر كورة
Ads
الخميس، 11 يوليه 2019 03:28 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية حوادث

ضبط 36 ألف لتر مازوت مدعم بميت غمر قبل بيعها بالسوق السوداء

الخميس، 11 يوليه 2019 03:15 ص
ضبط 36 ألف لتر مازوت مدعم بميت غمر قبل بيعها بالسوق السوداء مضبوطات - أرشيفية
الدقهلية - شريف الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكن ضباط مباحث التموين بمركز ميت غمر، بقيادة المقدم علاء شلش، وبالتنسيق مع منال الغندور رئيس مركز ومدينة ميت غمر، من ضبط 36 ألف لتر مازوت مدعم تم تجميعها بقصد بيعها بعد زيادة أسعار المواد البترولية بدون فواتير، مما يعد إهدارا للمال العام.
 

وضبطت السيارة رقم د و ب 1235 والمقطورة رقم د م ر 7139 بإحدى المناطق الزراعية بطريق القاهرة أمام ميت غمر، وتم التحفظ على السيارة برئاسة مركز ومدينه ميت غمر.
 

واتخذت الإجراءات القانونية بمعرفة مباحث التموين للعرض على النيابة العامة، وذلك بحضور نائبى رئيس المركز المهندس علاء الدين عثمان وحاتم قابيل، ومختار على زغلول مشرف العام برئاسة المركز.


الدقهلية

تموين الدقهلية

ضبط مازوت مدعم

مركز ميت غمر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
لطلاب الثانوية.. تعرف على مخالفات بالامتحانات جار التحقيق فيها

لطلاب الثانوية.. تعرف على مخالفات بالامتحانات جار التحقيق فيها

"الحب فوق الستين".. 10آلاف حالة زواج لكبار السن فى عمر 60-65 خلال عام

"الحب فوق الستين".. 10آلاف حالة زواج لكبار السن فى عمر 60-65 خلال عام

فيجو لـ TIME SPORTS: خروج مصر من أمم أفريقيا صدمة للجماهير .. ودرس للمستقبل

فيجو لـ TIME SPORTS: خروج مصر من أمم أفريقيا صدمة للجماهير .. ودرس للمستقبل

أكبر بركان فى العالم يفقد لقبه بعد اكتشاف العلماء لمصدر ثورانه

أكبر بركان فى العالم يفقد لقبه بعد اكتشاف العلماء لمصدر ثورانه

تعرف على حجم إيرادات فيلم The Secret Life of Pets 2 حول العالم

تعرف على حجم إيرادات فيلم The Secret Life of Pets 2 حول العالم

كيف تتمكن من استقبال البث الأرضى الرقمى لقناة تايم سبورت؟

كيف تتمكن من استقبال البث الأرضى الرقمى لقناة تايم سبورت؟

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

أحلام الجماهير مع مدرب المنتخب الجديد.. عودة الروح والأداء الجيد داخل الملعب.. الاعتماد بشكل أكبر على المحليين.. الإنضباط فى المعسكرات والتتويج بأمم افريقيا 2021.. والتأهل لمونديال 2022

أحلام الجماهير مع مدرب المنتخب الجديد.. عودة الروح والأداء الجيد داخل الملعب.. الاعتماد بشكل أكبر على المحليين.. الإنضباط فى المعسكرات والتتويج بأمم افريقيا 2021.. والتأهل لمونديال 2022

بعد غياب 10 سنوات.. صوفيا لورين تعود للسينما من جديد

بعد غياب 10 سنوات.. صوفيا لورين تعود للسينما من جديد

مكاسب القارة السمراء من انطلاق منطقة التجارة الحرة.. تعظيم فرص الاستثمار ودعم الاستغلال الأنسب للموارد.. إزالة القيود غير الجمركية أمام حركة التجارة البينية وإقامة السوق الأفريقية المشتركة

مكاسب القارة السمراء من انطلاق منطقة التجارة الحرة.. تعظيم فرص الاستثمار ودعم الاستغلال الأنسب للموارد.. إزالة القيود غير الجمركية أمام حركة التجارة البينية وإقامة السوق الأفريقية المشتركة

كاميرات مراقبة بمحيط الإغلاق الجزئى لمحور الأوتوستراد لربط محطات كهرباء

كاميرات مراقبة بمحيط الإغلاق الجزئى لمحور الأوتوستراد لربط محطات كهرباء

قانون التأمينات..إنشاء صندوق لإدارة واستثمار أموال التأمين

قانون التأمينات..إنشاء صندوق لإدارة واستثمار أموال التأمين

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة