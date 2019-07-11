ضبط 36 ألف لتر مازوت مدعم بميت غمر قبل بيعها بالسوق السوداء

الدقهلية - شريف الديب

تمكن ضباط مباحث التموين بمركز ميت غمر، بقيادة المقدم علاء شلش، وبالتنسيق مع منال الغندور رئيس مركز ومدينة ميت غمر، من ضبط 36 ألف لتر مازوت مدعم تم تجميعها بقصد بيعها بعد زيادة أسعار المواد البترولية بدون فواتير، مما يعد إهدارا للمال العام.



وضبطت السيارة رقم د و ب 1235 والمقطورة رقم د م ر 7139 بإحدى المناطق الزراعية بطريق القاهرة أمام ميت غمر، وتم التحفظ على السيارة برئاسة مركز ومدينه ميت غمر.



واتخذت الإجراءات القانونية بمعرفة مباحث التموين للعرض على النيابة العامة، وذلك بحضور نائبى رئيس المركز المهندس علاء الدين عثمان وحاتم قابيل، ومختار على زغلول مشرف العام برئاسة المركز.