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ضبط 3 أجولة بانجو بحوزة هارب وشريك له بالدقهلية

الخميس، 11 يوليه 2019 07:34 م
ضبط 3 أجولة بانجو بحوزة هارب وشريك له بالدقهلية حبس - أرشيفية
الدقهلية - سارة الباز

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تمكنت الأجهزة الأمنية بالدقهلية، من ضبط 3 أجولة، بانجو بحوزة، متهم هارب، وآخر شريك له، وذلك بعد إيقافهما وتفتيش السيارة التي يستقلانها.

 

وتلقى اللواء محمد حجى، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من العقيد أحمد الحسينى، مأمور مركز الستموني، يفيد بتمكن مباحث المركز من ضبط 3 أجولة بيضاء، تحتوي على 20 لفافة اسطوانية كبيرة الحجم من نبات البانجو المخدر بحوزة كل من: "فتحي. م. إ. ا" هارب، 40 عاما، و مقيم بقرية السلسلول، وله محل إقامة آخر بمدينة جمصة، و "محمد. إ. س. م"، 36 عاما، ومقيم بقرية الجزاير، التابعة لمركز الستموني، وذلك عند تفتيش سيارة ربع نقل حمراء، يستقلانها برقم 8657 د.ص.ج.

 

ووجد بحوزة المتهمين سلاح أبيض، عبارة عن مطواة قرن غزال، وجهاز هاتف محمول، ومبلغ مالي قدره 220 جنيها مع المتهم الثاني.

 

وتحرر المحضر رقم 5475 جنايات الستموني لسنة 2019، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


بانجو

الدقهلية

الستموني

مركز الستموني

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