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ضبط 12 مخبز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات بالبحيرة

الخميس، 11 يوليه 2019 12:01 م
ضبط 12 مخبز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات بالبحيرة حملات على المخابز -ارشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، بقيادة اللواء مجدى القمرى مدير الأمن، حملة مكثفة للرقابة على الأسواق والمخابز ومواجهة تهريب السلع المدعمة الى السوق السوداء.
 
وأسفرت الحملة عن ضبط 12 مخبز لإنتاجه خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات بمركزى دمنهور وكوم حمادة.
 
أشرف على الحملة التموينية اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، والمهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين، ومشاركة العقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين، وسمير البلكيمى رئيس إدارة الرقابة التجارية .
 
وتم تحرير المحاضر اللازمة تمهيدا لاحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.
 
 

اخبار البحيرة

حملات تموينية

تموين البحيرة

كوم حمادة

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