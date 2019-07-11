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ضبط 1003 قضايا تموينية و8 سرقات عامة ومخدرات فى 24 ساعة

الخميس، 11 يوليه 2019 01:25 م
ضبط 1003 قضايا تموينية و8 سرقات عامة ومخدرات فى 24 ساعة سلع تموينية - ارشيفية
كتب محمد أبو عوض

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تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بفروعها بمديريات الأمن فى مجال متابعتها للأسواق من ضبط "1003" قضايا تموينية متنوعة ضبط خلالها مواد بترولية، إسطوانات بوتاجاز، دقيق مدعم، مخالفات مخابز ، سلع تموينية مدعمة ، غش غذائى وغير غذائى ، مخالفات محلات عامة وشهادات صحية ، مخالفة شروط التراخيص ، مخالفات فى مجال اللحوم والطيور، سلع مجهولة المصدر ، سجائر ، أعلاف ، ألعاب نارية، خلال 24 ساعة الماضية.

نجحت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات فى القيام بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات وأسفرت الحملة عن ضبط "8" قضايا سرقات عامة ، ومخدرات ، وسلاح أبيض ، ونشل ، و"1014" قضية فى مجال مكافحة الظواهر الإجتماعية السلبية، خلال 24 ساعة الماضية.

وتسعى الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، لشن حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى ومحاربة الغش التجارى فى جميع أنحاء الجمهورية.

 

 


تموين

سلع تموينية

سلاح

مخدرات

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