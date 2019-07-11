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ضبط شخص يزور المحررات الرسمية للاستيلاء على ممتلكات المواطنين

الخميس، 11 يوليه 2019 12:09 م
ضبط شخص يزور المحررات الرسمية للاستيلاء على ممتلكات المواطنين المتهم
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت مباحث الأموال العامة، فى ضبط شخص لإشتراكه مع إحدى السيدات فى تزوير المحررات الرسمية للنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على ممتلكاتهم.

تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بلاغا من أحد المواطنين (مالك شركة إستثمار عقارى ونقل ورحلات - مقيم بالقاهرة) باكتشافة وجود عقد بيع نهائى مزور منسوب لإحدى شركات التعمير والإنشاءات السياحية، واستخدامه فى بيع قطعة الأرض المملوكة له والكائنة بالهضبة العليا بالمقطم لأحد الأشخاص.

وأسفرت التحريات عن أن وراء ارتكاب الواقعه إحدى السيدات - مقيمة بدائرة مركز شرطة السنطة بالغربية - سبق اتهامها فى (17) قضية "نصب، خيانه أمانه ، شيك") ، ومطلوب التنفيذ عليها فى قضية إتلاف، وأحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة أوسيم بالجيزة - سبق اتهامه فى عدة قضايا أخرهم قضية (تزوير عقد شراء فيلا"، حيث قام المتهمان بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهما لتزوير عقد بيع نهائى منسوب توقيعه للمجنى عليه خلافاً للحقيقة، ومفاده قيام المجنى عليه ببيع قطعة الأرض المملوكة له والكائنة بالهضبة العليا بالمقطم بالقاهرة، والبالغ قيمتها السوقية الحالية مبلغ ( عشرة ملايين جنيه) بمبلغ (ستون ألف جنيه) للمتحرى عنها الأولى، وقيام الأخيرة عقب ذلك بإصطناع عقد بيع مفاده بيعها لقطعة الأرض المذكورة للمتحرى عنه الثانى بمبلغ (مائة ألف جنيه) ، الذى قام عقب ذلك ببيع قطعة الأرض لأحد الأشخاص "تاجر "مقيم بالقاهرة ) بمبلغ 2 مليون ومائتى ألف جنيه".

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الثانى أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة العجوزة.. وبتفتيشه عثر بحوزته على ( 2 هاتف محمول) بفحصهما فنياً تبين أنهما محملين بـ ( 5 ) توكيلات خالية البيانات منسوبة لمصلحة الشهر العقارى والتوثيق وممهورة بخاتم شعار الدولة المقلد ومعده للتزوير و( 3 ) طلبات شهر عقارى خالية البيانات ممهورة بخاتم شعار الدولة المقلد ومعده للتزوير.

وبمواجهته قرر أن القائم بتزوير المستندات شخص (بالمعاش– مقيم بالجيزة ، سبق إتهامه والحكم عليه فى العديد من قضايا التزوير ومحبوس حالياً على ذمة قضية تزوير محررات رسمية) ، وأنه يستخدم تلك المستندات المزورة المضبوطة بهاتفيه فى النصب والإحتيال والإستيلاء على ممتلكات المواطنين ، وأن المبالغ المالية المودعه بالبنوك من متحصلات نشاطة الإجرامى، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهمة الهاربة، ووجه اللواء إبراهيم الديب باتخاذ الإجراءات القانونية.

 


تزوير

جرائم التزوير

تزوير المحررات الرسمية

ابن القنصل

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