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ضبط تشكيل عصابى بالمنيا تخصص فى سرقة الدراجات النارية

الخميس، 11 يوليه 2019 03:06 م
ضبط تشكيل عصابى بالمنيا تخصص فى سرقة الدراجات النارية المتهمين والمضبوطات
كتب محمد أبو عوض

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نجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط تشكيل عصابى بالمنيا تخصص فى سرقة الدراجات النارية.

وأكدت تحريات ملوى بمديرية أمن المنيا قيام عنصرين إجراميين، سبق إتهامهما فى 24 قضية "سرقة، سلاح أبيض، سرقات دراجات نارية، بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص فى إرتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية من الطريق العام والتصرف فيها بالبيع لدى عملائهم.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين المشار إليهم عدا أحدهم، وبمواجهتهم إعترفوا بما أكدته التحريات ، وتم ضبط المسروقات ، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا عليها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

 


تشكيل عصابى

درجات نارية

عناصر اجرامية

المنيا

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