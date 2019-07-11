صور.. اعتداءات الإخوان ضد الأهالى فى مأرب باليمن واحتمالات بتجدد الاشتباكات

تصاعدت حدة الاحتقان في مأرب باليمن جراء اعتداءات لعدد من مسلحي الاخوان ضد المدنيين في منطقة المنين بمأرب، ما يزيد احتمالات تجدد الاشتباكات بمساندة شيوخ القبائل هناك ضد جماعة الاخوان.

وبحسب وسائل إعلام يمنية فإن شيوخ القبائل يتوعدون بأن جريمة المنين لن تمر مرار الكرام دون رد حاسم من ابناء القبائل تجاه جماعة الاخوان حيث استخدمت كل الاسلحة ضد الاهالى بمزاعم بحثها عن مطلوبين ، مستخدمة الدبابات والمدفعية مما أدى لتخريب المنازل ونفوق المواشى، ووصف الأهالى بمنطقة منين بأنه تدمير للمنطقة.

واضاف محلل عسكري يمنى ؛ بحسب موقع مأرب اليوم ، بقوله” لا اعتقد ان قضية المنين قد انتهت لان الاضرار التي تعرض لها ابناء قبيلة الاشراف كشفت ان هناك مساعي لإبادة المنطقة بشكل كلي وهذا ماشاهدناه في الصور والفيديوهات التي اظهرت حجم الدمار التي خلفها الهجوم" .

وتداول ناشطون يمنيون من ابناء مأرب صور اظهرت وحشية الاخوان مستنكرين الاجرام الاخواني ضد قبائل الاشراف.