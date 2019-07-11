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صعوبة فى التركيز واضطربات فى النوم.. أعراض الاكتئاب احذرها

الخميس، 11 يوليه 2019 02:00 ص
صعوبة فى التركيز واضطربات فى النوم.. أعراض الاكتئاب احذرها الاكتئاب
كتبت فاطمة ياسر

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صعوبة في التركيز.. عدم القدرة على التمييز.. عدم الرغبة في ممارسة الحياة بشكل طبيعي والميل للعزلة، تعد من أعراض الإصابة بالاكتئاب، هذا المرض الذي يصيب الكثيرون دون علمهم، لأنه يفاجئ الجسم بالإصابة به، ويتسبب في الكثير من المشاكل على المدى البعيد كالرغبة في الانتحار.

وخلال التقرير التالي، سنتعرف علي أبرز وأشهر الأعراض التي تشير إلي الإصابة بالاكتئاب، وذلك وفقا لموقع "HEALTHLINE"، ومنها التالي:

-عدم الرغبة في ممارسة الحياة بشكل طبيعي، أو كيفما كانت قديما.

-الهروب من الجلوس مع الأشخاص الأخريين.

-الميل والشعور والرغبة بالوحدة وعدم القدرة علي التواصل مع الأخريين.

-الميل للعصبية والكآبة.

-الشعور بعدم وجود أمل فى الحياة والرغبة التى تسيطر على الأشخاص المصابون بالاكتئاب والتى قد تصل فى بعض الأحيان للتعرض للرغبة فى انهاء الحياة والانتحار.

-يصابون الأشخاص المصابون بالاكتئاب بنوبات شديدة من البكاء بدون أسباب.

-نجد أن هؤلاء الأشخاص يعانون من اضطرابات فى النوم وقلق وتوتر.

-عدم القدرة على التركيز ولا التذكر، ويميلون للنسيان.

-يواجههم عدم القدرة على اتخاذ القرارات.

-تغيرات فى الوزن، فنجد أن البعض يتعرض للإصابة بزيادة أو نقصان الوزن.

-الشعور الدائم بالتعب والإرهاق.

-الميل للانتحار ولذا يجب العلاج عند الطبيب.


الاكتئاب

اعراض الاكتئاب

اسباب الاكتئاب

التخلص من الاكتئاب

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