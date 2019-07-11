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سقوط 32 تاجر مخدرات فى مداهمة لبؤر إجرامية بالجيزة

الخميس، 11 يوليه 2019 09:32 ص
سقوط 32 تاجر مخدرات فى مداهمة لبؤر إجرامية بالجيزة مخدرات - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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شنت مديرية أمن الجيزة حملة أمنية لضبط الخارجين عن القانون وتجار المواد المخدرة بأنحاء المحافظة.

وأسفرت الحملة التى أشرف عليها اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، ونائبيه اللواءان محمد عبد التواب، ومحمد الألفى، عن ضبط 32 متهما بحوزتهم كميات من المواد المخدرة.

وبلغ حجم المضبوطات بحوزة المتهمين 920 جرام حشيش، و1370 قرصا مخدرا، و320 جرام استروكس، و211 جرام هيروين.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات للاتجار بها، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاههم، وتولت النيابات المختصة التحقيق.


حملة أمنية

تجارة المخدرات

ضبط تجار مخدرات

مخدر الحشيش

أمن الجيزة

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