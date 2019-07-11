سفير فرنسا بالقاهرة: 100 مليار جنيه حجم استثماراتنا فى مصر ونسعى لزيادتها

الإسكندرية أسماء على بدر

قال ستيفان روماتيه، سفير فرنسا بالقاهرة، إن حجم الاستثمارات مع مصر وصل إلى 100 مليار جنيه بما يساوى من 4 إلى 5 يورو فى كافة المجالات، وعدد كبير من المشروعات حتى الآن.

وأضاف فى المؤتمر الصحفى الذى عقد لقنصلية فرنسا بالإسكندرية، اليوم الخميس، على هامش العيد الوطنى الفرنسى، أنه سيعمل على زيادة هذه الاستثمارات بالتعاون مع قنصل فرنسا بالإسكندرية لجذب الشركات للاستثمار فى مصر خاصة بعد استقرار الأوضاع فى مصر و تحسن اقتصادها.

وعن السياحة قال إن نسبة السياحة فى مصر كانت فى أعلى معدلاتها عام ٢٠١٠ ولكنها فى تحسن بداية من هذا العام ووصل عددهم إلى ٦٠٠ الف سائح خلال الفترة الأخيرة وذلك بعد الاستقرار الأمنى ونجاح مصر فى الترويج لها فى الخارج.

وأشار إلى أن السياح الفرنسيين لديهم شغف كبير لزيارة مصر قائلا إن الدليل ذلك كان هناك معرضا اثرياء بتوع عنخ امون أنه حقق مليون زيارة خلال فترة عرضا وبسبب الإقبال الشديد عليه سيتم مد فترة عرضه لاقبال الفرنسيين عليه وذلك احبهم وشغفهم للحضارة المصرية.