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زوج يشكو جبروت طليقته: تطالب بإلحاق أبنائى بالتعليم الخاص وراتبى لا يكفى

الخميس، 11 يوليه 2019 09:30 ص
زوج يشكو جبروت طليقته: تطالب بإلحاق أبنائى بالتعليم الخاص وراتبى لا يكفى محكمة الأسرة - أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

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أقام زوج دعوى تخفيض نفقة أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، وادعى فيها توجيه اتهامات كيدية على يد مطلقته، للانتقام منه والزج به بالسجن عقابا على تطليقها، لتطالبه بسداد مبلغ 60 ألف سنويا للطفلين مصروفات تعليم خاص، بدلاً من مدرستهم الحالية، بالرغم من عدم قدرته على تحمل المصروفات رغم عمله فى وظيفتين.

ويتابع الزوج "محمد.ف" أثناء جلسات تسوية المنازعات الأسرية: "شهريا أدفع 5 آلاف جنيه نفقة ومصروفات علاجية وترفيه لطفلين وملابس، بخلاف المصروفات الدراسية، لتمتنع عن مساعدتى فى أى نفقات بالرغم من أدائها بعض تلك النفقات أثناء الزواج".

ويكمل "استحوذت على حق الولاية التعليمية، ونقلت الطفلين إلى مدرسة تبعد عن منزله ولا تتناسب مع مستوى الطبقة التى تنتمى إليها، من باب العند، لأتحول إلى أداة لا تفعل شىء غير العمل ليلا ونهارا فى أكثر من وظيفة، مضيفا "الجزء المتبقى من راتبى لا يكفينى لنهاية الشهر".

وأشار إلى أن مطلقته استغلت الخلافات بينهما وحرمته من رؤية الطفلين، مشددا أن السبب الذى دفعه لتطليق زوجته هو عدم رضاها بتدخل والديه فى تربية الطفلين، وفرض مواعيد لرؤيتهما.


محكمه الاسره

تخفيض النفقات

العنف ضد الاباء

الولايه التعليميه

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