سوبر كورة
Ads
الخميس، 11 يوليه 2019 03:44 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية حوادث

رئيس القضاء الأعلى يستقبل وزير شئون مجلس النواب

الخميس، 11 يوليه 2019 03:37 م
رئيس القضاء الأعلى يستقبل وزير شئون مجلس النواب المستشار عبد الله عصر رئيس محكمة النقض
كتبت هدى أبو بكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استقبل المستشار عبد الله عصر رئيس محكمة النقض - رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب الذي تقدم له بالتهنئة بالمنصب الجديد، وتناولا أوجه التعاون المستمر في شأن التداول في مشروعات القوانين الجديدة.
 
وقال بيان صادر عن المحكمة، أن عصر استقبل ايضا المستشار حسين عبده خليل رئيس هيئة قضايا الدولة ومساعدوه ورئيس نادي قضاة الهيئة، وكان في استقبالهم فور وصولهم المستشار  محمد رضا حسين نائب رئيس محكمة النقض.
 
وقد هنأ رئيس هيئة قضايا الدولة المستشار عبد الله عصر بالمنصب الجديد وتناول الحديث سبل التعاون بين القضاء وهيئة قضايا الدولة وتبادل المعلومات والأحكام والمدونات بين الجهتين عن طريق مراكز المعلومات في الجهتين ومدى التعاون المستمر بينهما.
 
وحضر اللقاء رئيس نادي قضاة هيئة قضايا الدولة الذي قدم التهنئة أيضا لرئيس مجلس القضاء الأعلى و إستعرض مدى التعاون بين نادي المجلس ونادي قضاة.
 
وشكر رئيس المجلس الحضور المهنئين بعد أن شرح لهم رؤيته القادمة فيمجال النهوض بالقضاء المصري ومدى إمكان التعاون مع تلك الجهات لصالح المتقاضين.

المستشار عبد الله عصر رئيس محكمة النقض

رئيس مجلس القضاء الأعلى

المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
س و ج.. هل يرحل طارق حامد عن الزمالك؟

س و ج.. هل يرحل طارق حامد عن الزمالك؟

سوبر كورة يكشف مطالب الزمالك للاستغناء عن طارق حامد

سوبر كورة يكشف مطالب الزمالك للاستغناء عن طارق حامد

رسميا.. اتحاد الكرة يعلن فتح باب القيد المحلى 29 يوليو

رسميا.. اتحاد الكرة يعلن فتح باب القيد المحلى 29 يوليو

مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون هيئة تنمية الصعيد

مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون هيئة تنمية الصعيد

أحد نشطاء السوشيال ميديا يؤدى تحدى bottle cap challenge بمهارات النينجا

أحد نشطاء السوشيال ميديا يؤدى تحدى bottle cap challenge بمهارات النينجا

رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال: نسعى لمكافحة الجريمة الإلكترونية والإتجار بالبشر.. المستشار أحمد سعيد: مجال تهريب المهاجرين يتوسع.. ورئيس البنك الأهلى: عائدات الجريمة الإليكترونية 600 مليار دولار

رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال: نسعى لمكافحة الجريمة الإلكترونية والإتجار بالبشر.. المستشار أحمد سعيد: مجال تهريب المهاجرين يتوسع.. ورئيس البنك الأهلى: عائدات الجريمة الإليكترونية 600 مليار دولار

فيديو وصور.. 12 شائعة رصدتها الحكومة فى 6 أيام.. تعرف عليهم

فيديو وصور.. 12 شائعة رصدتها الحكومة فى 6 أيام.. تعرف عليهم

موجز1.. الرئيس السيسى يلبى دعوة شاب بحضور حفل زفافه ويشهد على العقد

موجز1.. الرئيس السيسى يلبى دعوة شاب بحضور حفل زفافه ويشهد على العقد

رئيس البنك الأهلى: 600 مليار دولار خسائر الجرائم الإلكترونية حول العالم فى 2017

رئيس البنك الأهلى: 600 مليار دولار خسائر الجرائم الإلكترونية حول العالم فى 2017

تقارير: أستون فيلا يحصل على موافقة قاسم باشا لضم تريزيجيه

تقارير: أستون فيلا يحصل على موافقة قاسم باشا لضم تريزيجيه

المستشار أحمد سعيد: نتعاون محليا ودوليا لمكافحة الجريمة الإلكترونية والاتجار بالبشر

المستشار أحمد سعيد: نتعاون محليا ودوليا لمكافحة الجريمة الإلكترونية والاتجار بالبشر

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الجمهورية بتعيين رئيس المحكمة الدستورية

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الجمهورية بتعيين رئيس المحكمة الدستورية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة