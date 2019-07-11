رئيس القضاء الأعلى يستقبل وزير شئون مجلس النواب

كتبت هدى أبو بكر

استقبل المستشار عبد الله عصر رئيس محكمة النقض - رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب الذي تقدم له بالتهنئة بالمنصب الجديد، وتناولا أوجه التعاون المستمر في شأن التداول في مشروعات القوانين الجديدة.

وقال بيان صادر عن المحكمة، أن عصر استقبل ايضا المستشار حسين عبده خليل رئيس هيئة قضايا الدولة ومساعدوه ورئيس نادي قضاة الهيئة، وكان في استقبالهم فور وصولهم المستشار محمد رضا حسين نائب رئيس محكمة النقض.

وقد هنأ رئيس هيئة قضايا الدولة المستشار عبد الله عصر بالمنصب الجديد وتناول الحديث سبل التعاون بين القضاء وهيئة قضايا الدولة وتبادل المعلومات والأحكام والمدونات بين الجهتين عن طريق مراكز المعلومات في الجهتين ومدى التعاون المستمر بينهما.

وحضر اللقاء رئيس نادي قضاة هيئة قضايا الدولة الذي قدم التهنئة أيضا لرئيس مجلس القضاء الأعلى و إستعرض مدى التعاون بين نادي المجلس ونادي قضاة.

وشكر رئيس المجلس الحضور المهنئين بعد أن شرح لهم رؤيته القادمة فيمجال النهوض بالقضاء المصري ومدى إمكان التعاون مع تلك الجهات لصالح المتقاضين.