رئيس أوكرانيا يجرى محادثة هاتفية مع نظيره الروسى

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أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أجرى محادثة هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

ونقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية عن بيسكوف قوله "تمت مناقشة قضايا التسوية في جنوب شرق أوكرانيا والعمل المشترك بشأن عودة الأشخاص المحتجزين من كلا الجانبين"، مشيرا إلى أن المحادثة جرت بمبادرة من الجانب الأوكراني.

وأضاف بيسكوف "تم الاتفاق على مواصلة هذا العمل على مستوى الخبراء"، مشيراً إلى أنه "نوقشت أيضا إمكانية استمرار الاتصالات في صيغة نورماندي".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكد يوم الثلاثاء الماضي، أن التقارب بين روسيا وأوكرانيا أمر لا مفر منه، كما أن بناء علاقات حلفاء أمر حتمي.