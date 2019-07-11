دراسة: الإصابة بالربو ترفع خطر السكتة الدماغية

كتب بيتر إبراهيم

نتائج جديدة وخطيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، حيث أفادت أن الربو يصيب الملايين من الأشخاص حول العالم لكنه يجعلهم أيضاً أكثر عرضة للسكتة الدماغية.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، حلل الباحثون بيانات أكثر من 1300 مريض بالربو من البالغين، وكان متوسط ​أعمارهم 47 عاما، لم يصب أى منهم بأمراض القلب فى بداية الدراسة.

ووجد الباحثون خلال الدراسة أن الأشخاص المصابين بالربو كانوا أكثر عرضة للإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية وقصور القلب، والذبحة الصدرية بمعدل 57%.

وأوضح الدكتور "تاترسال" أستاذ مساعد فى الطب بجامعة ويسكونسن الأمريكية، أن الربو المزمن يميل إلى أن يكون أكثر حدة وأكثر صعوبة للسيطرة عليه بالأدوية من الربو الذى يبدأ فى مرحلة الطفولة.

وأضاف الدكتور لين هوروفيتز المتخصص الرئوى فى مستشفى لينوكس هيل فى مدينة نيويورك، أنه يعتقد أن عوامل الخطر المشتركة قد تربط بين صحة الرئتين والقلب.