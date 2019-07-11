"حلال ليه وحرام على غيره" زعيم كوريا الشمالية ينام فى حفل إحياء ذكرى وفاة جده

كتب محمد تهامى زكى

يبدو أن زعيم كوريا الشمالية "كيم يونج أون" سيظل مادة للسخرية فى وسائل الإعلام، بعد أن أظهرته كاميرات التلفزيون الرسمى لكوريا الشمالية وهو نائما، خلال حضوره إحياء ذكرى مرور 25 عاما على وفاة جده "كيم إيل سونج".

ووفقا لـRT، أظهرت اللقطات التى بثها التلفزيون، الزعيم "يونج" وهو مستسلما للنوم وظهر فى أكثر من لقطة وعينيه "غافية" ويبدو أن النعاس تغلب عليه، وفى لقطة أخرى رصدت الكاميرات نوم "كيم" أثناء قيام أحد الحاضرين بإلقاء كلمته، وفور الانتهاء منها صفق كل الحاضرين حتى استدرك "كيم" الموقف وقام بالتصفيق متأخرا.

ما حدث من "كيم"، شبيه بما قام به لواء بارز لديه وعلى أثره قرر "كيم يونج" بإعدامه فورا، كما أعدم أيضا بسبب نفس الغفوة والنوم الخطأ، وزير الدفاع الكورى الشمالى السابق "هيون يونج" الذى نام خلال أحد التجمعات العسكرية، وأيضا إعدام نائب رئيس الوزراء الكوري الشمالى "كيم يونج جين" بسبب النوم أثناء خطاب.

والتساؤلات هنا، هل يعاقب "كيم" نفسه، مثلما أعدم الآخرون؟ أم سيعاقب أفراد التلفزيون الكورى لإظهاره بهذا الشكل أمام الجميع؟.