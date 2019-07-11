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حفتر يطالب رئيس الأركان بالتحقيق فى تفجير سيارة مفخخة فى بنغازى

الخميس، 11 يوليه 2019 05:25 م
حفتر يطالب رئيس الأركان بالتحقيق فى تفجير سيارة مفخخة فى بنغازى القائد العام للجيش الليبى المشير خليفة حفتر
كتب : أحمد جمعة

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وجه القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، اليوم الخميس، خطاباً إلى رئيس الأركان العامة للجيش الليبى الفريق عبدالرازق الناظورى لاتخاذ إجراءات فورية للتحقيق مع كافة الأجهزة الأمنية بشأن واقعة التفجيرات الإرهابية التى استهدفت جنازة اللواء ركن خليفة المسمارى.

وطالب المشير حفتر فى خطابه موجه إلى رئيس الأركان، الخميس، بموافاته بنتائج التحقيق حال الانتهاء منها.

يشار إلى أن جنازة قائد آمر القوات الخاصة الصاعقة الليبية سابقاً اللواء خليفة المسماري قد تم استهدافها بتفجيرات إرهابية في حضور قائد القوات الخاصة اللواء ونيس بوخمادة وراح ضحية هذا التفجير 5 أشخاص و33 جريح.

ونجا قائد القوات الخاصة الليبية اللواء ونيس بوخمادة وعدد من قادة الجيش الليبى أبرزهم اللواء أحمد المسمارى المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبى خلال التفجير الإنتحارى.

 

 


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