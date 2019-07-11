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حبس ممرضة 4 أيام بتهمة ببتر عضو ذكرى لطفل فى جراحة ختان

الخميس، 11 يوليه 2019 08:08 م
حبس ممرضة 4 أيام بتهمة ببتر عضو ذكرى لطفل فى جراحة ختان حبس - ارشيفية
القليوبية – نيفين طه

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أمرت نيابة مركز قليوب بإشراف المستشار خالد الأتربى ،  المحامى العام لنيابات جنوب بنها بحبس الممرضة "ك. س. " بالمركز الطبى بمنطى 4 أيام على ذمة التحقيقات فى واقعة إهمال طبى أسفرت عن بتر العضو الذكرى لطفل بسبب إجرائها جراحة ختان خاطئه له.

كان  مواطنا  اتهم ممرضة بالمركز الطبى بمنطاى بشبرا الخيمة بتعريض حياة ابنه للخطر لإجرائها عملية طهارة له مما تسبب له فى مضاعفات أدت إلى بتر عضوه الذكرى والقضاء على ذكورته.

 تلقى  اللواء رضا طبلية  ، مدير أمن القليوبية إخطارا بورود بلاغ للعميد هيثم حجاج مأمور مركز قليوب ، من أشرف حلمى  39 عاما يقطن منطقة منطى بشبرا الخيمة بأنه أجرى لنجله "محمد" البالغ من العمر شهر أثناء إعطائه تطعيمه الشهرى عملية طهارة داخل إحدى المراكز الطبية.

وفوجئ المواطن بأن من قام بالعملية ممرضة و أجرتها بطريقة خاطئة مما تسبب للطفل فى مضاعفات وظهرت مكان الجرح رغوة وانسداد بمجرى البول وذهبت أسرة الطفل إلى مستشفى معهد ناصر وأوضح الأطباء أن المشكلة فيمن أجرى له الطهارة مما أدى الى " غرغرينه "  وتم بتر عضو الطفل الذكرى لإنقاذ حياته. وحرر الأب محضرا فى مركز قليوب يحمل رقم 10880 لسنة 2019  وتولت النيابة التحقيقات ، التى أمرت بحبس المتهمة .


حبس ممرضة

حبس ممرضة بمركز طبي

عملية طهارة

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