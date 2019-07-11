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حبس عامل سرق مشغولات ذهبية و129 الف جنيه من شقة مواطن بقصر النيل

الخميس، 11 يوليه 2019 04:07 م
حبس عامل سرق مشغولات ذهبية و129 الف جنيه من شقة مواطن بقصر النيل حبس -ارشيفية
كتب كريم صبحى

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أمرت نيابة قصر النيل، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة  سرقة مبالغ مالية ومشغولات ذهبية من داخل شقة مواطن  . 

تلقى  قسم شرطة قصر النيل، تلقى بلاغا من مواطن  باكتشافه سرقة  119 ألف جنيه، ومشغولات ذهبية و طقم فضة   3 ساعات يد ماركات مختلفة  من داخل شقة والده ، وتم تشكيل فريق بحث جنائي أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة حاصل على دبلوم صناعي 41 سنه، مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة والذى يعمل على رعاية والد المبلغ..

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة" وأقر بأنه نظراً لتردده على الشقة محل الواقعة لرعاية والد المبلغ خطط لسرقتة، وفى سبيل ذلك قام بالاستيلاء على المسروقات على فترات متباعدة، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه وأضاف بقيامة بإيداع المبلغ المالى المستولى عليه بحسابه الشخصى بأحد البنوك ، وباستدعاء المُبلغ تعرف على المضبوطات وأتهمه  بالسرقة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 

 

 


مباحث قصر النيل

جريمة سرقة

امن القاهرة

سرقة شقة

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