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حبس عاطل قتل محفظة قرآن بهدف سرقتها بالإكراه فى إمبابة

الخميس، 11 يوليه 2019 01:07 ص
حبس عاطل قتل محفظة قرآن بهدف سرقتها بالإكراه فى إمبابة كلبش - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة لاتهامه بقتل محفظة قرآن فى منطقة إمبابة، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

واصطحب فريق من النيابة المتهم إلى موقع الجريمة وأجرى معاينة تصويرية لكيفية ارتكابها، حيث تبين أن المتهم استدرج المجنى عليها بحجة مساعدتها فى حمل بعض الحقائب التى تحملها، وصعد معها إلى منزلها.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم حاول سرقة متعلقات الضحية تحت تهديد السلاح (سلاح أبيض)، ولكنها قاومته، فسدد لها عدة طعنات نافذة فى مناطق متفرقة من جسدها وتركها غارقة فى دمائها وفر هاربًا.

كان قسم شرطة إمبابة، تلقى بلاغا يفيد العثور على جثة "أمل.ع" محفظة قرآن، داخل مسكنها، مصابة بعدة طعنات، وبإجراء التحريات، تبين للمقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، أن عاطل يدعى "فتحى"، وراء ارتكاب الجريمة، وبإعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبمواجهته اعترف بقتل المجنى عليها لسرقتها، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.


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