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حبس شقيقين سرقا مشغولات ذهبية من سيارة تاجر فى كرداسة

الخميس، 11 يوليه 2019 03:08 م
حبس شقيقين سرقا مشغولات ذهبية من سيارة تاجر فى كرداسة مشغولات ذهبية - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة بحبس شقيقين، لاتهامهما بسرقة حقيبة تحتوى على مصوغات ذهبية من تاجر بكرداسة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.
 
كان مركز شرطة كرداسة، تلقى بلاغا من تاجر، أفاد فيه، بسرقة مجهولين، لحقيبة تحتوى على مصوغات ذهبية، من سيارته، حيث كسر الجناة زجاج سيارته، أثناء توقفه لشراء بعض احتياجاته، بطريق مصر اسكندرية الصحراوى، واستولوا على الحقيبة.
 
وبإجراء التحريات، توصل المقدم إسلام سمير رئيس مباحث كرداسة، إلى هوية المتهمين، وتبين أنهما شقيقين، وبإعداد كمين لهما تم ضبطهما، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.
 

كرداسة

مشاجرة

سرقة

مشغولات ذهبية

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