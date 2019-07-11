سوبر كورة
Ads
الجمعة، 12 يوليه 2019 12:54 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية حوادث

جمارك أرقين جنوب أسوان تضبط 3 محاولات تهريب أدوية بشرية

الخميس، 11 يوليه 2019 11:52 م
جمارك أرقين جنوب أسوان تضبط 3 محاولات تهريب أدوية بشرية أدوية - ارشيفية
أسوان – عبد الله صلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكن رجال الجمارك باللجنة الأولى بمنفذ أرقين البرى، برئاسة أحمد الصاوى، مدير الجمرك، مساء الخميس، من ضبط ثلاثة محاولات تهريب لكمية من الأدوية البشرية.

ففى المحاولة الأولى، وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش ركاب الأتوبيسات المغادرة للخرطوم اشتبه هشام على، فى الراكب السودانى "ح.أ.ى" 32 سنة، والذى ظهرت عليه علامات القلق والارتباك عند إنزال أمتعته الشخصية لتفتيشها.

وبالعرض على مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة جمركية لتفتيش أمتعته الشخصية من أحمد الطيب وحمدى مبارك وأحمد جبريل مأمورى التفتيش، وبمعاونة نصر الدين رضوان ومحمد إبراهيم لتفتيش، فتبين وجود 900 عبوة قطرة، و150 حقن، و40 علبه يوررينكس ( urinex ) مخبأة بين طيات الملابس داخل أمتعته الشخصية.

وفى المحاولتين الثانية والثالثة، تم الاشتباه فى الراكبين السودانيين "م.غ.ص" 28 سنة، و"ا.م.ا"، وقامت نفس اللجنة بتفتيشهما فتبين وجود 1000 علبة كريم، بالأمتعة الشخصية للراكب الأول، و1100 علبه كريم، مخبأه داخل طيات الملابس بالأمتعة الشخصية للراكب الثانى.

وبلغت التعويضات المستحقة 170 ألف جنيه، وقرر أحمد جعفر، مدير عام الإدارة العامة لجمارك أسوان، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير 3 محاضر ضبط جمركى أرقام 27 و28 و 29 لسنة 2019 وإحالة المحاضر للنيابة العامة وحرر المحاضر أحمد إبراهيم.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، وعلوى الملط رئيس الإدارة المركزية لشئون الخدمات الأمنية، وأحمد الصباح رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية، بتشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية وإحباط كافه محاولات التهرب الجمركى.


جمارك

قسطل

ادوية

تهريب

اسوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
زوجان "اتخرب بيتهم" بعد صور الصيد الجائر فى تنزانيا.. اعرف القصة؟

زوجان "اتخرب بيتهم" بعد صور الصيد الجائر فى تنزانيا.. اعرف القصة؟

تقرير يحذر: مياه البحار ستصل للشوارع العام المقبل بسبب ارتفاع منسوب المحيطات

تقرير يحذر: مياه البحار ستصل للشوارع العام المقبل بسبب ارتفاع منسوب المحيطات

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

أمم أفريقيا 2019 قد تشهد ثالث نهائى عربي فى تاريخ الكان

أمم أفريقيا 2019 قد تشهد ثالث نهائى عربي فى تاريخ الكان

تعرف على نتائج اليوم الثانى فى دور الـ8 بالكان

تعرف على نتائج اليوم الثانى فى دور الـ8 بالكان

ملخص وأهداف مباراة كوت ديفوار ضد الجزائر فى أمم أفريقيا

ملخص وأهداف مباراة كوت ديفوار ضد الجزائر فى أمم أفريقيا

الخروج من الكان على كل شكل ولون.. رئيس أوغندا يستقبل "الأوناش" بعد التأهل لـدور الـ16بأمم أفريقيا.. وزير رياضة بنين يكرم "السناجب" بعد صناعة التاريخ.. بركان الغضب ينفجر بالمغرب.. وسيدورف "كبش فداء" الكاميرون

الخروج من الكان على كل شكل ولون.. رئيس أوغندا يستقبل "الأوناش" بعد التأهل لـدور الـ16بأمم أفريقيا.. وزير رياضة بنين يكرم "السناجب" بعد صناعة التاريخ.. بركان الغضب ينفجر بالمغرب.. وسيدورف "كبش فداء" الكاميرون

مدغشقر تبحث عن مفاجأة جديدة أمام تونس فى امم افريقيا 2019.. نسور قرطاج تظهر لأول مرة بالقاهرة.. الحصان الأسود بالقوة الضاربة لمواصلة المغامرة.. وممثل العرب يسعى لفك عقدة ربع النهائى على ملعب السلام

مدغشقر تبحث عن مفاجأة جديدة أمام تونس فى امم افريقيا 2019.. نسور قرطاج تظهر لأول مرة بالقاهرة.. الحصان الأسود بالقوة الضاربة لمواصلة المغامرة.. وممثل العرب يسعى لفك عقدة ربع النهائى على ملعب السلام

س و ج.. هل يرحل طارق حامد عن الزمالك؟

س و ج.. هل يرحل طارق حامد عن الزمالك؟

سوبر كورة يكشف مطالب الزمالك للاستغناء عن طارق حامد

سوبر كورة يكشف مطالب الزمالك للاستغناء عن طارق حامد

رسميا.. اتحاد الكرة يعلن فتح باب القيد المحلى 29 يوليو

رسميا.. اتحاد الكرة يعلن فتح باب القيد المحلى 29 يوليو

مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون هيئة تنمية الصعيد

مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون هيئة تنمية الصعيد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة