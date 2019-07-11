جمارك أرقين جنوب أسوان تضبط 3 محاولات تهريب أدوية بشرية

أسوان – عبد الله صلاح

تمكن رجال الجمارك باللجنة الأولى بمنفذ أرقين البرى، برئاسة أحمد الصاوى، مدير الجمرك، مساء الخميس، من ضبط ثلاثة محاولات تهريب لكمية من الأدوية البشرية.

ففى المحاولة الأولى، وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش ركاب الأتوبيسات المغادرة للخرطوم اشتبه هشام على، فى الراكب السودانى "ح.أ.ى" 32 سنة، والذى ظهرت عليه علامات القلق والارتباك عند إنزال أمتعته الشخصية لتفتيشها.

وبالعرض على مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة جمركية لتفتيش أمتعته الشخصية من أحمد الطيب وحمدى مبارك وأحمد جبريل مأمورى التفتيش، وبمعاونة نصر الدين رضوان ومحمد إبراهيم لتفتيش، فتبين وجود 900 عبوة قطرة، و150 حقن، و40 علبه يوررينكس ( urinex ) مخبأة بين طيات الملابس داخل أمتعته الشخصية.

وفى المحاولتين الثانية والثالثة، تم الاشتباه فى الراكبين السودانيين "م.غ.ص" 28 سنة، و"ا.م.ا"، وقامت نفس اللجنة بتفتيشهما فتبين وجود 1000 علبة كريم، بالأمتعة الشخصية للراكب الأول، و1100 علبه كريم، مخبأه داخل طيات الملابس بالأمتعة الشخصية للراكب الثانى.

وبلغت التعويضات المستحقة 170 ألف جنيه، وقرر أحمد جعفر، مدير عام الإدارة العامة لجمارك أسوان، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير 3 محاضر ضبط جمركى أرقام 27 و28 و 29 لسنة 2019 وإحالة المحاضر للنيابة العامة وحرر المحاضر أحمد إبراهيم.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، وعلوى الملط رئيس الإدارة المركزية لشئون الخدمات الأمنية، وأحمد الصباح رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية، بتشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية وإحباط كافه محاولات التهرب الجمركى.