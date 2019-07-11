جار رئيسة وزراء نيوزيلندا يعترف بدهس قطتها عام 2017 وترد: سامحتك

اعترف قائد سيارة يسكن بجوار رئيسة وزراء نيوزيلندا، بدهسة قطة رئيسة الوزراء عام 2017 لأول مرة، وجاء فى اعترافه أن "الحادث وقع عندما كان يقود سيارته إلى الوراء من أجل أن يخرج من ممر منزله، مشيرا إلى أن منزله يقع على مقربة من منزل أردرن في أوكلاند، وذلك بعد أسابيع قليلة فقط من تولى السياسية أعلى منصب في البلاد، بحسب موقع "ناشيونال بوست".



ناشيونال بوست

وعلقت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أردرن، على واقعة دهس قطتها "بادلز" أسفل سيارة في مدينة أوكلاند، وذلك للمرة الأولى بعد صمت طويل، منذ عام 2017، قائلة "أسامحك".