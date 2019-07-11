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تنفيذ 8000حكم قضائى متنوع فى حملة أمنية بالقليوبية

الخميس، 11 يوليه 2019 08:36 م
تنفيذ 8000حكم قضائى متنوع فى حملة أمنية بالقليوبية حملة أمنية - ارشيفية
القليوبية نيفين طه

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تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن القليوبية، من ضبط 273 محكوم عليهم، و15 حكم جنائى خلال حملة أمنية بمدن المحافظة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة والتشكيلات العصابية.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطاراً من مدير إدارة البحث الجنائي، بضبط 273 محكوما عليهم، بإجمالى 8009 أحكام منفذة " 822حكمًا جزئيًا و212 حكمًا مستأنف"، وتحصيل 6752 غرامات، وتحرير 208 مخالفة، كما تم ضبط 25  مخالفة مرافق،  3 أشغال طريق، 6بائع متجول، 5 إزالة فورية، 1 تلوث بيئى، 5نظافة عامة، 5 وصلات كهربائية.

 

 


احكام

متهمين

امن القليوبية

اللواء رضا طبلية

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