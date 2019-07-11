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تفاصيل التحقيقات بقضية اتهام موظفين ومقاول بتلقى رشوة بـ"هدم المدابغ"

الخميس، 11 يوليه 2019 03:51 م
تفاصيل التحقيقات بقضية اتهام موظفين ومقاول بتلقى رشوة بـ"هدم المدابغ" أموال-أرشيفية
كتب سليم على

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قال أصحاب الورش بمنطقة المدابغ خلال تحقيقات نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، أنهم فوجئوا بعرض موظفين بحى مصر القديمة، دفع مبالغ مالية قيمتها 20 الف جنيه مقابل هدم الورش الخاصة  بهم قبل الآخرين وسرعة حصولهم على التعويضات المالية قبل الآخرين، من الدولة بدلا من الورش، دون صدور قرار الإزالة.
 
وأشاروا خلال تحقيقات النيابة، أنهم توجهوا إلى الجهات المعنية وحرر بلاغا يتهم فيه موظفي الحي بمصر القديمة بطلب رشوة مالية منهم، واتفقا مع الأجهزة الأمنية على مجاراتهم والموافقة على اعطائهم المبالغ المالية، وتم تسجيل مكالمات صوتيه للمتهمين، وتحديد مكان تلقي الرشوة، وتم تسجيلها، وتمكنت الأجهزة الرقابية من ضبط المتهمين متلبسين بالرشوة بدائرة قسم شرطة مصر القديمة.  
 
كانت النيابة امرت بحبس المتهمين أربعة أيام علي ذمة التحقيقات، وعرض التسجيلات علي لجنة من خبراء الصوتيات بالإذاعة والتلفزيون لفحصها وإعداد تقرير بها، كما كلفت بالاستعلام عن عمل المتهمين بالحي واستدعاء المسئولين عن عملية الإزالة بمنطقة المدابغ لسماع اقوالهم، والتحري عما إذا كان هنالك حالات أخرى.
 
تلقت الأجهزة الرقابية بلاغا يفيد بطلب 3 موظفين بحي مصر القديمة رشوة مالية من أصحاب ورش الجلود بمنطقة المدابغ، الصادر قرار بإزالتها، وتم ضبط المتهمين متلبسين وتحرر محضر بالواقعة. 

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سور مجرى العيون

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عقوبه الرشوة

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