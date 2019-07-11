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تغريم عضو مفصول من نادى الجزيرة 5 الاف جنيه لسبه مجلس الإدارة عبر الفيس بوك

الخميس، 11 يوليه 2019 09:43 م
تغريم عضو مفصول من نادى الجزيرة 5 الاف جنيه لسبه مجلس الإدارة عبر الفيس بوك جرائم الفيس -ارشيفيه
كتب إبراهيم قاسم

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تسببت الكتابة على مواقع التواصل الاجتماعى، والتشهير بأعضاء مجلس إدارة نادي الجزيرة الرياضي عبر" الفيس بوك"  فى تأييد محكمة جنح مستأنف الدقي حكم أول درجة الصادر ضد "م.ح" أحد أعضاء النادى السابق، بتغريمه 5 الأف جنيه والزمته بالتعويض المدني المؤقت، على خلفية قيامه بسب وقذف المجلس عن طريق الفيس بوك.

وتقدم مجلس إدارة نادى الجزيرة الرياضى ببلاغ ضد "م.ح" أحد الأعضاء الذي تم فصله لنشره المحضر الخاص باجتماع المجلس وجدول المرتبات التى يتقاضاها الأعضاء ونسب لهم أمور غير موجودة على صفحته بالفيس بوك، كما أصدر قراره رقم 21 بتاريخ 25 يوليو 2018 بفصل العضو ولمخالفاته اللائحة الخاصة بالنادى.

وأحالت النيابة العامة العضو الي محكمة جنح الدقى في الدعوى التى حملت رقم3904  لسنة 2019 وذلك بعد أن وجهت له النيابة مخالفة نشر الاكاذيب علي صفحات التواصل الاجتماعي والتشهير بأعضاء مجلس ادارة نادي الجزيرة، فضلا عن اصطناع قصص وأكاذيب ونشر عبارات تعتبر جريمة سب وقذف.

وقررت محكمة جنح الدقى تغريمه مبلغ 5 الأف جنيه والزمته بالتعويض المدني المؤقت، الا أنه تقدم بالاستئناف على حكم أول درجة أمام محكمة جنح مستأنف الدقى التى أيدت الحكم بالغرامة .

 


الكتابة على مواقع التواصل الاجتماعى

نادي الجزيرة الرياضي

التشهير عبر الفيس بوك

محكمة جنح مستأنف الدقي

سب وقذف عن طريق الفيس بوك

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